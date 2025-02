మూవీ 23 చూసి చలించిపోయిన తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భట్టి విక్రమార్క

23 move title launched bhatti మల్లేశం, 8 A.M. మెట్రో చిత్రాలతో ప్రశంసలు పొందిన దర్శకుడు రాజ్ ఆర్ నిజమైన సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ “23” తో వస్తున్నారు. స్టూడియో 99 నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో తేజ, తన్మయి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. వెంకట్ సిద్దారెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ సినిమాని రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది. “23” కి సన్నీ కూరపాటి సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహించగా, మార్క్ కె రాబిన్ సంగీతం అందించారు.

స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ సందర్భంగా, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భట్టి విక్రమార్క ఈ చిత్రం సున్నితమైన, ఆలోచింపజేసే సంఘటనల చిత్రీకరరించిన తీరుని చూసి చలించిపోయారు. అర్థవంతమైన సంభాషణను ప్రేరేపించే సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి, కళాత్మక నైపుణ్యాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. డిప్యూటీ సీఎం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లను కూడా ఆవిష్కరించారు.

ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ మంటల్లో చిక్కుకున్న బస్సును, మంటల్లో చిక్కుకున్న వ్యక్తులను, ప్రాణాల కోసం తీవ్రంగా పరిగెత్తుతున్న ప్రజలను చూపిస్తుంది. ఇది గోనె సంచులలో బంధించబడిన వ్యక్తులను కూడా చూపిస్తోంది. జార్జ్ ఆర్వెల్ రాసిన ప్రసిద్ధ కోట్ "All are equal, but some are more equal than others," paired with the movie's tagline"అనే సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌తో జతచేయడం ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తుంది - "మన సమాజంలో చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తుందా..?" అనే కోట్ ఆలోచింప చేస్తుంది.

“23” కేవలం సామాజిక వ్యాఖ్యానం కంటే ఎక్కువ; పశ్చాత్తాపం విముక్తి యొక్క లోతైన ఇతివృత్తాలను అన్వేషించే హార్ట్ టచ్చింగ్ లవ్ స్టొరీ. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరించడమే కాకుండా లోతైన ఆత్మపరిశీలనను రేకెత్తించే శక్తివంతమైన, ఎమోషనల్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ని అందించనుంది. నిర్మాతలు త్వరలో సినిమా థియేటర్ విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేస్తారు.

తారాగణం: తేజ, తన్మయి, ఝాన్సీ, పావోన్ రమేష్, తాగుబోతు రమేష్, ప్రణీత్