అదీ భారతీయ దుస్తుల సంప్రదాయంలో కనిపించారు. ఈ వీడియోలో కొంతమంది యువతులు సూపర్ స్టార్ కటౌట్‌ను పూజిస్తూ, భారతీయ అభిమానుల సంప్రదాయాల మాదిరిగానే ఒక చిన్న ఆచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. వారు భారతదేశంలో కనిపించే భారీ హోర్డింగ్‌లను గుర్తుకు తెచ్చే ఒక చిన్న బ్యానర్‌ను కూడా సృష్టించారు.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పట్ల తమకున్న లోతైన అభిమానాన్ని మరింతగా ప్రదర్శించారు. అందాన్ని మరింత పెంచుతూ, అభిమానులు సాంప్రదాయ భారతీయ పట్టు చీరలు, టీ-షర్టులు, అందమైన కిరీటాలు ధరించి, స్టూడియో సెట్టింగ్‌లో ఎన్టీఆర్ పోస్టర్‌పై పూల వర్షం కురిపిస్తూ ఉత్సాహంగా నినాదాలు చేశారు.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌పై తమకున్న అభిమానాన్ని అద్భుతంగా కనబరిచారు. దేవర జపాన్ విడుదలకు సిద్ధమవుతుండటంతో, అభిమానులు తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

#JrNTR's craze in Japan!



Celebrating Devara's release in #Japan. Inspired by Indian fans who drop banners from the top of buildings, a mini banner was created to show the love!#NTR #Devara #DevaraInJapan #ManOfMassesNTR #Tupaki pic.twitter.com/r7KsYhsDM6