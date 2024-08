'చుట్టమల్లే' మెలోడీ సాంగ్.. అనిరుధ్ అదరగొట్టాడుగా... (video)

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన సెకండ్ సాంగ్‌ మెలోడీ శ్రోతలను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుంది. శిల్పారావు గాత్రం గ‌మ‌త్తుగా అనిపిస్తోంది.

రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం కూడా చాలా ఫ్రెష్‌గా ఉంది. అనిరుధ్ రవిచందర్ త‌న‌ బాణీలతో మ‌రోసారి మెస్మ‌రైజ్ చేశాడ‌ు. మెలోడియస్‌ ట్యూన్‌ను కంపోజ్ చేశాడు.

ఇక ఈ సాంగ్ తాలూకు లిరికల్ వీడియో కూడా చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంది. తార‌క్‌ చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుండ‌గా.. జాన్వీ కూడా ఎప్పటిలానే అంతే అందంగా కనిపించింది.

One Word - VERYGOOD SONG ✅#NTR and #JanhviKapoor Pair Looks FRESH ????????????????#Anirudh After a Long Time Romantic Melody ????????????#Devara #Chuttamalle



