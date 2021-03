మలయాళ నటుడు ఫవాద్‌ ఫాజిల్‌ ఇందులో ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నట్లు చెబుతూ ఆయ‌న ఫొటోను మైత్రిమూవీ మేకర్స్ పోస్ట్ చేసింది. ఈ సినిమాలో పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో విజయ్ సేతుపతి నటించనున్నట్టు అప్ప‌ట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి విజ‌య్ సేతుప‌తి తప్పుకున్నారు.



కేర‌ళ‌లో అల్లు అర్జున్‌కు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ అధికంగా ఉంది. అందుకే ఈ సినిమా కోసం మ‌ల‌యాళ న‌టుడినే విల‌న్‌గా ఎంపిక చేశారు. ఈ సినిమాలో రష్మిక హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. బ‌న్నీ ఫ్యాన్స్ ఎంత‌గానో ఎదురుచూస్తోన్న ఈ సినిమా ఆగ‌స్టు 13న విడుద‌ల కానుంది.







Welcoming #FahadhFaasil on board for the biggest face-off