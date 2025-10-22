బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025
చిత్రాసేన్
బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025 (10:41 IST)

chiranjeevi : మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు ని ఏ శక్తి కూడా ఆపలేదు...

mesala pilla song trend setter
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు దీపావళి స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే మీసాల పిల్ల పాట కూడా రిలీజైంది. ఆ పాటకు ఊహించని అప్లాజ్ రావడంతో మెగాస్టార్ టీమ్ ఖుషీగా వున్నారు. దానిని వ్యక్తం చేస్తూ.. సోషల్ మీడియాలో.. అతను పరిపాలించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ...ఏ శక్తి కూడా అతన్ని ఆపలేదు.. అంటూ మీసాల పిల్ల పాటకు వచ్చిన రెస్పాన్ ను తెలియజేస్తూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు.
 
ఫస్ట్ సింగిల్.. మీసాల పిల్ల ఇప్పటికే సూపర్ హిట్‌గా దూసుకెళ్తోంది. రికార్డ్ వ్యూస్ సాధించిన ఈ మెలోడియస్ సాంగ్ ప్రస్తుతం అన్ని మ్యూజిక్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో ట్రెండింగ్‌లోనే ఉంది. చిరంజీవి గ్రేస్, స్వాగ్‌ను అద్భుతంగా చూపించిన ఈ పాట విడుదలతో సినిమాపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి.

ఆ పాటలకు 30 మిలియన్ ప్లస్ వ్యూస్ రాగా, 30 కె ప్లస్ లో రీల్స్ వచ్చాయి. 300 మిలియన్ ప్లస్ రీల్ వ్యూస్ చూశారు. ఆల్ మ్యూజిక్ ప్లాట్ ఫారమ్ లో 50 మిలియన్ పైగా ప్లేస్ వచ్చాయి. దీనిని సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నట్లు మెగాస్టార్ టీమ్ ప్రకటించింది. చిరంజీవి, నయన తారపై తీసిన ఆ పాటకు శంకర్ మహదేవన్ పాటను ఆలపించారు. ఆయన గతంలో చిరంజీవి సినిమాకు పాడిన వాయిస్ ఈసారి సరికొత్తగా అనిపించింది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు.
 
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026 సంక్రాంతికి బిగ్గెస్ట్ ఎట్రాక్షన్ లో ఒకటి. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నారు.

సపోటా తోటలో మైనర్ బాలికపై తుని టీడీపీ లీడర్ అత్యాచారయత్నం

సపోటా తోటలో మైనర్ బాలికపై తుని టీడీపీ లీడర్ అత్యాచారయత్నంమహిళలపై అకృత్యాలు పెచ్చరిల్లిపోతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తునిలో వృద్ధ కీచకుడి బాగోతం బయటపడింది. మైనర్ బాలికపై టీడీపీ నేత తాటిక నారాయణ రావు అత్యాచారయత్నం చేశాడు. బాలికను హాస్టల్ నుంచి తీసుకుని వెళ్లి హంసవరం సపోటా తోటల్లో అత్యాచార యత్నం చేశాడు. తుని రూరల్ గురుకుల పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై తాటిక నారాయణ రావు ఈ అకృత్యానికి దారి తీయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. చెన్నైలో మూతపడిన పాఠశాలలు

తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. చెన్నైలో మూతపడిన పాఠశాలలుతమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్ష హెచ్చరిక కారణంగా చెన్నైలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కడలూరు, విల్లుపురం, రాణిపేట జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా తమ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. తూత్తుకుడిలో, పాఠశాలలు మాత్రమే మూసివేయబడతాయని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనాల నేపథ్యంలో పుదుచ్చేరి, కారైకల్‌లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు బుధవారం సెలవులు ప్రకటించాయి.

రాష్ట్రపతికి తప్పిన పెనుముప్పు - బురదలో కూరుకుపోయిన హెలికాఫ్టర్

రాష్ట్రపతికి తప్పిన పెనుముప్పు - బురదలో కూరుకుపోయిన హెలికాఫ్టర్రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు పెను ముప్పుతప్పింది. కేరళ పర్యటనలో ఉన్న ఆమె ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఆమె ప్రయాణించిన హెలికాఫ్టర్ బురదలో కూరుకునిపోవడంతో ఈ సంఘటన జరిగింది. హెలికాఫ్టర్ ల్యాండింగ్ సమయంలో బురదలో కూరుకునిపోయింది. దీంతో కొద్దిసేపు తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అయితే, భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి పరిస్థిని అదుపులోకి తేవడంత అంరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Mana Mitra App: మన మిత్ర మొబైల్ యాప్‌ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు

Mana Mitra App: మన మిత్ర మొబైల్ యాప్‌ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబుమహిళా సాధికారత, ఆర్థిక పురోగతికి ప్రభుత్వం బలమైన నిబద్ధతను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం పునరుద్ఘాటించారు. సచివాలయంలో గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం, మునిసిపల్ ప్రాంతాలలో పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యం విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన, వివిధ రంగాలలో మహిళల అభివృద్ధి, వ్యవస్థాపకత కోసం ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

తొలిసారి భార్య భారతితో దీపావళి జరుపుకున్న వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

తొలిసారి భార్య భారతితో దీపావళి జరుపుకున్న వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ లండన్ పర్యటన నుండి బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులోని యెలహంకలోని తన విలాసవంతమైన ఇంట్లో దీపావళి పండుగను జరుపుకున్నారు. తొలిసారిగా జగన్ తన భార్య భారతితో కలిసి దీపావళి పండుగను బహిరంగంగా జరుపుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ జగన్ ఇలా దీపావళి జరుపుకున్న దాఖలాలు లేవు. జగన్ బహిరంగంగా దీపావళిని జరుపుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.
