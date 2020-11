సాధారణంగా పవర్‌స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌కు సామాన్యుల్లోనే కాదు సినీ ప్రముఖుల్లో కూడా భారీ సంఖ్యలో అభిమానులున్నారు. పాలిటిక్స్‌కు కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చి సినిమాలు చేస్తున్న పవన్ ప్రస్తుతం 'వకీల్ సాబ్' షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారు.



హైదరాబాద్‌లోని ఓ స్టూడియోలో వేసిన కోర్టు సెట్‌లో పవన్‌పై సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. అదే స్టూడియోలో ఓ కార్యక్రమం కోసం వచ్చిన యాంకర్ శ్రీముఖి, కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ తదితరులు పవన్‌తో ఫొటోలు దిగారు.



శ్రీముఖి ఆ ఫొటోలను ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. 'ఏం టైప్ చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ సార్.. లవ్.. లవ్.. లవ్' అంటూ కామెంట్ చేసింది.

'మన "వకీల్ సాబ్" పవర్ స్టార్ పవన్‌ అన్నని ఈరోజు అనుకోకుండా కలిశాను. కాసేపు ఆయనతో గడపడం చాలా ఆనందంగా ఉంద"ని జానీ మాస్టర్

తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.







Ok I don’t know what to type! ❤️@PawanKalyan sir LOVE LOVE LOVE! #Powerstar pic.twitter.com/A0g5UMYnzF