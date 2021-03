వకీల్ సాబ్ చిత్రంలో న్యాయవాది పాత్రలో ఆయ‌న న‌టిస్తున్న చిత్రం 'వకీల్ సాబ్' నుంచి ట్రైలర్ నిన్న విడుద‌లైంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ అభిమానులు చేసిన హంగామా, జ‌రుపుకున్న వేడుక‌ల‌ను సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో తెగ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

విశాఖప‌ట్నంలోని ఓ థియేట‌ర్‌లో ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల సంద‌ర్భంగా అభిమానులు ఎగ‌బ‌డుతూ థియేట‌ర్‌లోకి వెళ్లారు. ఈ క్ర‌మంలో థియేటర్ ప్రవేశద్వారం వద్ద ఉన్న అద్దం పగిలిపోవడంతో కొంద‌రు కింద‌ప‌డిపోయారు.



విశాఖ‌లోని మ‌రో ప్రాంతంలో 108 కొబ్బ‌రి కాయ‌లు కొట్టారు. పాల‌కొల్లులో అభిమానులంతా ఒక్క చోట చేరీ నానా హ‌డావుడి చేశారు. థియేట‌ర్ల‌లో ట్రైల‌ర్ విడుద‌లైన స‌మ‌యంలో ప్రేక్ష‌కులంతా నిల‌బ‌డి డ్యాన్సులు చేస్తూ, కాగితాలు ఎగ‌రేస్తూ అంబ‌రాన్నంటే సంతోషాన్ని వ్య‌క్తం చేశారు. కేవ‌లం ట్రైల‌ర్‌కే ప‌వ‌న్ అభిమానులు ఇంత హ‌డావుడి చేస్తే, ఇక సినిమా విడుదలైతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్న చర్చ మొదైంది.



కాగా, వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న వ‌కీల్ సాబ్ సినిమాలో పవన్ సరసన శ్రుతిహాసన్ నటించింది. న్యాయ‌వాదిగా ప్రకాశ్ రాజ్, కీల‌క పాత్ర‌ల్లో నివేదా థామస్, అంజలి, అనన్య నాగళ్ల న‌టించారు.

శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై

దిల్ రాజ్,



శిరీష్ నిర్మాతలు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 9న విడుద‌ల కానుంది.







#WATCH | Andhra Pradesh: Ruckus erupted at a in Visakhapatnam during the release of the trailer of actor & Jan Sena chief Pawan Kalyan's movie, yesterday pic.twitter.com/MjNrpxto1d