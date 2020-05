వైన్ షాపుకెళ్లిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ : లిక్కర్ కొనేందుకే వెళ్లిందా?

ఆ షాకుకెళ్లిన ఆమె చేతిలో ఏవో పట్టుకుని రోడ్డుపై వెళుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేసింది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా.. ఆమె వైన్ షాపుకు వెళ్లి మద్యం బాటిళ్లను కొనుక్కొని వస్తుందని కామెంట్స్ చేస్తూ, ట్రోల్ చేయడం మొదలెట్టారు.



దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఈ లాక్‌డౌన్ సమయంలో ఏరోజూ రోడ్డుపై కనిపించని రకుల్.. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్యం షాపులకు ఇచ్చిన సడలింపుల టైమ్‌లో అలా కనిపించే సరికి అంతా అలా అనుకున్నారు.



కానీ అక్కడ వాస్తవం వేరు. ఆమె మెడికల్ షాపుకి వెళ్లి.. మందులు కొనుక్కొని.. ఒక చేతిలో మెడిసిన్స్, మరో చేతిలో తన వాలెట్ పట్టుకుని వస్తుండగా ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.



ఈ ట్రోలింగ్‌పై తాజాగా రకుల్ కౌంటరేసేలా ట్వీట్ చేసింది. 'వావ్.. మెడికల్ షాపులలో మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయనే విషయం నాకు తెలియదు' అంటూ వింతైన ఇమోజీలతో ఓ ట్వీట్ వేసింది. ఈ ట్వీట్‌తో ఇప్పటివరకు తనపై ట్రోల్ చేసిన వారికి చెంపపెట్టులా మారిందని ఆయన అభిమానులు అన్నారు.









Oh wow ! I wasn’t aware that medical stores were selling alcohol