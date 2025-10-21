Atlee: శ్రీలీల, బాబీ డియోల్ కాంబినేషన్ లో అట్లీ - రాణ్వీర్ సింగ్ చిత్రం
Srileela, Bobby Deol, Atlee,Ranveer Singh, Deepika Bhan
జవాన్, బిగిల్, మెర్సల్తో ప్రసిద్ధి చెందిన దర్శకుడు అట్లీ, చింగ్స్ దేశి చైనీస్ యొక్క ధమాకేదార్ చిత్రం ఏజెంట్ చింగ్ దాడి తో పేలుడు ప్రకటనలలో తన మొదటి డెబ్యూని చేస్తున్నాడు. ఇది ఒక అతిపెద్ద ప్రకటన క్యాంపెయిన్. చింగ్స్ మాస్కాట్, సెన్సేషనల్ రాణ్వీర్ సింగ్తో ఇప్పుడు సూపర్స్టార్లు శ్రీలీల, బాబీ డియోలు చేరారు. ఈ భారీ చిత్రం అట్లీ శైలిలో, ఎన్నడూ చూడని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్తో వస్తోంది. అద్భుతమైన క్రూ ఏకం అయి స్పెక్టాకిల్ను సృష్టించారు.
దర్శకుడు అట్లీ మాట్లాడుతూ... నాకు ప్రేమే రహస్య పదార్థం. చింగ్స్ భారతదేశం ఇంతవరకు చూడనిది చూడాలని కోరుకుంది. అందుకే నేను నా మొదటి ప్రకటనకు అవును అని చెప్పాను. రాణ్వీర్ ఉన్మాదం, బాబీ సర్ మ్యాజిక్, శ్రీలీల తాజాతనం - మేము ఇదంతా చాలా హృదయపూర్వకంగా చేసాము. ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు దానిని చూడాలి.”
కొత్త చింగ్స్ దేశి చైనీస్ ప్రకటన నిజంగానే ప్రకటన & సినిమా మధ్య ఉన్న రేఖను తుడిచిపెట్టింది. ఇది 8 నిమిషాల గూస్బంప్ అనుభవం, డ్రామా, కామెడీ, యాక్షన్, సంగీతం, మసాలాతో నిండినది.
ఈ ప్రకటన శ్రీలీలతో గ్లామర్ కోట్ను పెంచి, లార్డ్ బాబీతో వేడిని పెంచింది! యానిమల్, ది బాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్లో బ్లాక్బస్టర్ కమ్బ్యాక్ల తర్వాత, బాబీ డీఓల్ తన స్వాగ్ను మళ్లీ చింగ్స్ యూనివర్స్కు తీసుకువచ్చాడు.
టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ అధ్యక్షురాలు దీపికా భాన్ మాట్లాడుతూ... చింగ్స్లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఒక బ్లాక్బస్టర్ అయి ఉండాలని మేము ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతున్నాము. బోల్డ్, ఫ్లేవర్ఫుల్ గా. రాణ్వీర్ చింగ్ యాక్షన్లో తిరిగి వచ్చాడు. ఉత్తేజం అందరి సమయంలో అత్యధికం. ఐదు చిత్రాల తర్వాత, అతని ఎనర్జీ ఇంకా ఇంటి పైకప్పును ఊపేస్తోంది. ఇది మా అతిపెద్ద, అతి బోల్డ్ దేశి చైనీస్ ప్రాజెక్ట్. మసాలా, డ్రామా, ప్యూర్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పేలుతోంది. ఇది ఖచ్చితంగా అగ్ లగా దే.
ఈ చిత్రంలో శంకర్-ఏషాన్-లాయ్ కంపోజ్ చేసిన ఐకానిక్ ఆంథెమ్ మై నేమ్ ఇజ్ రాణ్వీర్ చింగ్ సౌండ్ట్రాక్ కూడా ఉంది. అరిజిత్ సింగ్ వాయిసెస్, లెజెండరీ గుల్జార్ సాహెబ్ లిరిక్స్, ఇప్పుడు సాయి అభ్యంకర్ రీవర్షన్తో, ఇప్పటికే ప్రతిచోటా ఎయిర్వేవ్స్లో తాకుతోంది.
నిజమైన అర్థంలో, చింగ్స్ దేశి చైనీస్ యొక్క ఏజెంట్ చింగ్ దాడి అగ్లగాదే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.