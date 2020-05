ఆరేళ్ల బాలికతో నెల్లూరులో ఎలాంటి చాకిరీ చేయిస్తున్నారో చూడండి-video

ఆ కాపలాదారు కుమార్తె. గది శుభ్రం చేయాలని కోరడంతో అభంశుభం తెలియని ఆ బాలిక పని మొదలుపెట్టింది. ఇదంతా అక్కడే వున్న ఓ కానిస్టేబుల్ చూస్తూనే వున్నాడు. ఈ వీడియోను చూసి రష్మి గౌతమ్ స్పందించింది. చిన్న పిల్లలతో పనులు చేయించడం అమానుషం. ఇలాంటి ఘటనలు ఖండించాలి అంటూ ట్వీట్ చేసింది.

This is not normal and shud not be considered normal

pls raise your voice if you see such a thing happening #saynotochildlabour https://t.co/PilM0YHf3e