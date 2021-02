ఈ వీడియో మూడున్నర లక్షల మందికి పైగా చూశారు. వేల మంది లైక్ చేశారు. రీట్వీట్లు, కామెంట్స్ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ట్వీట్‌పై మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా స్పందించారు. ఈ లేడీని వైఫ్ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌గా నామినేట్ చేస్తానని, ఒకవేళ ఆ భర్త సంతోషించి ఉంటే కపుల్ ఆఫ్ ది ఇయర్‌గా నామినేట్ చేసేవాడినని ఆనంద్ మహీంద్రా అన్నారు.

ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. జూమ్ కాల్‌లో, గూగుల్ మీట్‌లో ఇలాంటి సరదా సన్నివేశాలెన్నో రికార్డ్ అవుతున్నాయి. అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటూ, ఇంటి నుంచే పనిచేస్తూ, ఆఫీస్ మీటింగ్స్‌కి అటెండ్ అవుతుండటం వల్ల ఈ కొత్త అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి.

Haha. I nominate the lady as the Wife of the Year. And if the husband had been more indulgent and flattered, I would have nominated them for but he forfeited that because of his grouchiness! @hvgoenka https://t.co/MVCnAM0L3W