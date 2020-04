భారత ప్రదాని మోడీకీ.. భారత ప్రజలకు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. కష్టకాలంలో తమకు “హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్” అందిచే నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు అని “అమెరికా ఈ సహాయాన్ని ఎన్నటికీ మరచిపోదు”, అంటూ ట్వీట్ చేశారు ట్రంప్.

కష్టకాలంలోనే నిజమైన స్నేహితులు మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాల్సి ఉంటుందంటూ పిలుపునిచ్చారు ట్రంప్. మోడీ బలమైన నాయకత్వం భారత్‌కు మాత్రమేకాదు, మానవాళి మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుందంటూ

ట్రంప్ కొనియాడారు.





Extraordinary times require even closer cooperation between friends. Thank you and the Indian people for the decision on HCQ. Will not be forgotten! Thank you Prime Minister @NarendraModi for your in not just India, but humanity, in this fight!