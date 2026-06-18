  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. కథనాలు
  4. HPV Vaccination Drive Reaches 91,289 in Telangana
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (22:44 IST)

HPV Vaccination: తెలంగాణకు చేరిన హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్- 91,289 మందికి టీకా

HPV
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (22:41 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (22:44 IST)
google-news
HPV
తెలంగాణలో జరుగుతున్న రాష్ట్రవ్యాప్త టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా, సుమారు 14 ఏళ్ల వయస్సు గల బాలికలకు ఇప్పటివరకు 91,289 మందికి హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్ (హెచ్‌పీవీ) టీకా అందించబడింది. జూన్ 17 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం, దాదాపు 2.85 లక్షల మంది బాలికలకు ఇంకా టీకా అందాల్సి ఉంది. దీనికి భిన్నంగా, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు తమ లక్ష్యాలను అధిగమించి, 100 శాతానికి పైగా కవరేజీని నమోదు చేశాయి. 
 
వాస్తవానికి జూన్ 8న ముగియాల్సి ఉన్న ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు వరకు పొడిగించింది. వేసవి సెలవులు, తీవ్రమైన ఎండలు, పరీక్షలు, ఇతర కార్యక్రమాలలో రాష్ట్ర యంత్రాంగం నిమగ్నమై ఉండటం వంటి కారణాల వల్ల గడువును మరో మూడు నెలల పాటు పొడిగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 2.85 లక్షల లక్ష్యానికి గాను 80,951 మంది బాలికలకు టీకాలు వేయడం ద్వారా తెలంగాణ 28.4 శాతం కవరేజీని సాధించింది.
 
దీనితో దేశంలోని 36 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల జాబితాలో తెలంగాణ సుమారు 15వ స్థానంలో నిలిచింది. అయితే, 91,289 టీకాలు వేసినట్లుగా నమోదైన తాజా గణాంకాలు ఇంకా జాతీయ నివేదికలో ప్రతిబింబించాల్సి ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 
 
అధ్యయనాల ప్రకారం, హెచ్‌పీవీ టీకా 30 ఏళ్ల వయస్సులోపు గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ కారణంగా సంభవించే మరణాల ముప్పును దాదాపు సున్నాకి తగ్గించగలదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు భారతదేశంలో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సమస్యగా కొనసాగుతోంది. 
 
డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబోస్కాన్ నివేదిక 2022 ప్రకారం, భారతదేశంలో మహిళల్లో ఇది రెండవ అత్యంత సాధారణ క్యాన్సర్‌గా ఉంది. ఏటా 1,20,000కు పైగా కొత్త కేసులు, దాదాపు 80,000 మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులలో టీకా కవరేజ్ పెంచడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి

గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌లోని పాదచారుల సబ్‌వే మూసివేత

గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌లోని పాదచారుల సబ్‌వే మూసివేతభూగర్భ జలాలు సబ్‌వేలోకి ఊరి రాకుండా నివారించేందుకు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు చేపట్టే పనుల దృష్ట్యా, గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌లోని పాదచారుల సబ్‌వే జూన్ 19 నుండి 30 వరకు మూసివేయబడుతుందని సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే గుంటూరు డివిజన్ గురువారం ప్రకటించింది. రైల్వే అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ పనుల వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న సంప్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, డ్రైనేజీని మెరుగుపరచడం, ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో సబ్‌వేలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా నివారించడం సాధ్యమవుతుంది.

మద్యం కుంభకోణం కేసు.. మాజీ మంత్రి కుమారుడు సునీల్‌ అరెస్ట్

మద్యం కుంభకోణం కేసు.. మాజీ మంత్రి కుమారుడు సునీల్‌ అరెస్ట్మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామంగా, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్‌ను అరెస్టు చేశారు. మద్యం సిండికేట్‌కు చెందిన ఫ్రంట్ ఎంటిటీగా భావిస్తున్న సిగ్మా సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి రవాణాకు సంబంధించిన సబ్-కాంట్రాక్టును సుదర్శన కన్స్ట్రక్షన్స్‌కు దక్కేలా సునీల్ వ్యవహరించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్, రెండు రోజుల ప్రత్యేక ప్రదర్శన

మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్, రెండు రోజుల ప్రత్యేక ప్రదర్శనకొన్ని కళారూపాలు కేవలం మ్యూజియంలలో మాత్రమే ఉండటానికి కాదు. వాటిని ఇళ్లలో, రోజువారీ జీవితంలో, వాటి వెనుక ఉన్న కథను అర్థం చేసుకునే వారి చేతుల్లో చూడాలి. టాటా ట్రస్ట్ మద్దతుతో కదమ్ ఇండియా చేపట్టిన 'మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్', మైసూర్ సారీ ఉద్యోగ్ భాగస్వామ్యంతో హైదరాబాద్‌లో రెండు రోజుల పాటు ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ప్రదర్శనలో సంప్రదాయ మధుబని చిత్రకళతో పాటు బీహార్‌కు చెందిన ఆధునిక హస్తకళా ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తారు. వస్త్రకళ, కళా సంస్కృతి, ఇంటీరియర్ డిజైన్, హస్తకళల సేకరణ వంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.

హైదరాబాదులో 825 కిలోల కల్తీ పనీర్‌‌ను సీజ్ చేసిన పోలీసులు

హైదరాబాదులో 825 కిలోల కల్తీ పనీర్‌‌ను సీజ్ చేసిన పోలీసులుహైదరాబాద్ నగరంలోని కల్తీ పనీర్ తయారీ కేంద్రాలపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి, ఆహార భద్రతా నిబంధనల భారీ ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు. తనిఖీల సమయంలో అధికారులు 45 ఆహార విక్రయ కేంద్రాలు, ఎనిమిది తయారీ యూనిట్లను పరిశీలించి, 825 కిలోల కల్తీ పనీర్‌తో పాటు ఇతర ఆహార పదార్థాలు, చీజ్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనేక కేంద్రాలు సరైన అనుమతి పత్రాలు (లైసెన్సులు) లేకుండానే నడుస్తున్నట్లు తేలింది.

అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం (వీడియో)

అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం (వీడియో)ఐబీఎం భాగస్వామ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కీలక ప్రాజెక్ట్ అయిన అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ గురువారం ప్రారంభం కానుంది. అమరావతి క్వాంటం అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభం అనేది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యవస్థీకృత క్వాంటం సమస్య-పరిష్కార శక్తి ఏర్పాటుకు పునాదిగా నిలుస్తుందని అధికారిక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.

Alia Bhatt : ఆలియా భ‌ట్‌కు అండ‌గా శ‌ర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైల‌ర్‌

Alia Bhatt : ఆలియా భ‌ట్‌కు అండ‌గా శ‌ర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైల‌ర్‌ఆలియా భ‌ట్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో య‌శ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌కు ఎక్స్‌ట్రార్డిన‌రీ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఈ క్ర‌మంలో బుధ‌వారం మేక‌ర్స్ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఇద్ద‌రు అంద‌మైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. స‌రదాగా, థ్రిల్లింగ్‌గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ట్రైల‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్

Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..

Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు

Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభుమా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.

విజయ్‌ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత

విజయ్‌ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంతతమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్‌కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్‌. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్‌లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.

Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్‌గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా

Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్‌గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకాదినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్‌గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.