ఆ రెడ్ బుక్కి నా కుక్క కూడా భయపడదు.. అంబటి రాంబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ పునరుజ్జీవనానికి దోహదపడిన కీలక కారణాలలో ఒకటి రెడ్ బుక్. ఎన్నికలకు ముందు లోకేష్ ప్రకటించిన రెడ్ బుక్. ఈ రెడ్ బుక్ ప్రచారం ఎన్నికల ప్రక్రియలో టీడీపీ కార్యకర్తలను ఉత్తేజపరచడంలో, వారిలో స్ఫూర్తిని రగిలించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది.
అయితే, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత, వాగ్దానం చేసిన రెడ్ బుక్ను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయడం లేదని టీడీపీ కార్యకర్తల నుండి కొన్ని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. తమపై వైఎస్సార్సీపీ చేసిన అన్ని అకృత్యాలపై టీడీపీ ప్రతిఘటన చాలా నిదానంగా ఉందని వారు అంటున్నారు.
ఈ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నారా లోకేష్ను సవాలు చేసే, లెక్కచేయని స్థాయికి పరిస్థితి చేరింది. వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, వాచాలపరుడైన అంబటి రాంబాబు చేసిన తాజా బహిరంగ ప్రకటన దీనికి నిదర్శనం. ఆ రెడ్ బుక్లో నా పేరు ఉందో లేదో ఎవరికి తెలుసు.
అందులో నా పేరు ఉందో లేదో మీరు వెళ్లి ఆ పుస్తక రచయితను (లోకేష్ను) అడగాలి. ఒకవేళ నా పేరు ఉన్నా, నేను దాని గురించి అస్సలు పట్టించుకోను. "ఆ రెడ్ బుక్కి నా కుక్క కూడా భయపడదు.." అని అంబటి అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు లోకేష్ను నీవు చేయగలిగింది చేసుకోమని సవాలు చేస్తూ, తాను దాని గురించి అస్సలు చింతించడం లేదని అన్నారు.