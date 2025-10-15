పిల్లలకు విషం ఇచ్చాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున 35 ఏళ్ల వ్యక్తి తన ఇద్దరు మైనర్ కుమారులకు విషం ఇచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
పి కామరాజుగా గుర్తించబడిన వ్యక్తిని కొంతమంది వేధిస్తున్నారని ప్రాథమిక సమాచారం సూచిస్తున్నట్లు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాహుల్ మీనా తెలిపారు. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం కొంత వివాదం తరువాత అతని భార్య కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుందని మీనా చెప్పారు.
ఎస్పీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కామరాజు తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఉరి వేసుకునే ముందు తన పిల్లలకు విషం ఇచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని విచారణలో తెలిసింది.
కామరాజు ఆత్మహత్యకు కచ్చితమైన కారణాన్ని ధృవీకరించాల్సి ఉందని అని మీనా చెప్పారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.