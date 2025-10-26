Montha: మొంథా తుఫాను.. అప్రమత్తంగా వున్న ఏపీ సర్కారు.. తీర ప్రాంతాల్లో హై అలెర్ట్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తీవ్రమై అక్టోబర్ 28 నాటికి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉన్నందున, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తతతో ఉంది. ప్రస్తుతం కాకినాడకు ఆగ్నేయంగా 990 కి.మీ దూరంలో ఉన్న మొంథా అక్టోబర్ 28 సాయంత్రం లేదా రాత్రి మచిలీపట్నం, కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఎటువంటి అవకాశాలను తీసుకోకుండా, ప్రభుత్వం అన్ని తీరప్రాంత, పరిసర జిల్లాలకు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రత్యేక అధికారులుగా నియమించింది. వెంటనే వారి వారి జిల్లాలకు వెళ్లి, తుఫాను నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేయాలని మరియు జిల్లా కలెక్టర్లతో సజావుగా సమన్వయం ఉండేలా చూసుకోవాలని ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆర్.పి. సిసోడియా తీరప్రాంతానికి జోనల్ ఇన్చార్జ్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తారు. పశ్చిమ గోదావరి నుండి చిత్తూరు జిల్లాల వరకు సన్నద్ధతను పర్యవేక్షిస్తారు. మరో అధికారి అజయ్ జైన్కు విశాఖపట్నం జోన్ బాధ్యతను అప్పగించారు. ఇది శ్రీకాకుళం నుండి కోనసీమ జిల్లాలను కవర్ చేస్తుంది. తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
క్షేత్రస్థాయి సమన్వయాన్ని పటిష్టం చేసేందుకు ఇతర సీనియర్ అధికారులను వివిధ జిల్లాలకు కేటాయించారు. కెవిఎన్ చక్రధరబాబు (శ్రీకాకుళం), పట్టంశెట్టి రవి సుభాష్ (విజయనగరం), నారాయణ భరత్ గుప్త (మన్యం), వాడరేవు వినయ్ చంద్ (ఎఎస్ఆర్), కె. కన్నబాబు (తూర్పుగోదావరి), వి.ఆర్. (పశ్చిమగోదావరి), కాంతిలాల్ దండే (ఏలూరు), ఆమ్రపాలి కాట (కృష్ణా), శశిభూషణ్ కుమార్ (ఎన్టీఆర్), ఎం. వేణు గోపాల్ రెడ్డి (బాపట్ల), కోన శశిధర్ (ప్రకాశం), డాక్టర్ ఎన్. యువరాజ్ (నెల్లూరు), పి. అరుణ్ బాబు (తిరుపతి), పి.ఎస్. గిరీష (చిత్తూరు).
ఈ ఉత్తర్వు ప్రకారం, ఈ అధికారులు రక్షణ, సహాయ, పునరుద్ధరణ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తారు. బాధిత జనాభాకు అవసరమైన సేవలను చివరి మైలు వరకు అందేలా చూస్తారు. నష్టాల గణన, పరిహారం పంపిణీ, తుఫాను తర్వాత సాధారణ స్థితిని పునరుద్ధరించడం కూడా వారు పర్యవేక్షిస్తారు.