వామ్మో మొంథా తుఫాన్, ఏపీలోనే తీరం దాటుతుందట, రెడ్ ఎలర్ట్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మీదుగా తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి అండమాన్, నికోబార్ దీవులకు పశ్చిమ-నైరుతి దిశలో 420 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం శనివారం తెలిపింది. కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, ఈ అల్పపీడనం దాదాపు పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, అక్టోబర్ 26 నాటికి లోతైన వాయుగుండంగా బలపడి అక్టోబర్ 27 నాటికి నైరుతి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. దీనిపేరు మొంథా తుఫానుగా నామకరణం చేసారు.
ఇది 48 గంటల్లో ఇది వాయువ్య దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉంది.. అని తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం కారణంగా, తమిళనాడులోని కడలూరు, విల్లుపురం, చెంగల్పట్టు, తిరువళ్లూరు జిల్లాలు, పుదుచ్చేరి, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కార్యాలయం తెలిపింది.
రాబోయే 24 గంటల్లో తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతంలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. చెన్నై, దాని పరిసర జిల్లాలకు, ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని బులెటిన్ తెలిపింది.
మత్స్యకారులకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలో, అల్పపీడన ప్రాంతం కారణంగా, తమిళనాడు తీరం వెంబడి, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం, మన్నార్ గల్ఫ్, కొమోరిన్ ప్రాంతంలో గంటకు 35 కి.మీ నుండి 45 కి.మీ నుండి 55 కి.మీ వరకు గాలుల వేగంతో తుఫాను వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 2025 అక్టోబర్ 25-27 మధ్య మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.