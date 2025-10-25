కర్నూలు బస్సు- అప్రమత్తమైన తెలంగాణ రవాణా శాఖ.. తనిఖీలు ముమ్మరం
కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటన తర్వాత తెలంగాణ రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. త్వరితగతిన స్పందించిన అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరుగుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతంలోని గగన్ పహాడ్ సహా విజయవాడ, బెంగళూరు హైవేలపై ఆర్టీఏ బృందాలు విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చే బస్సుల్లో అగ్నిమాపక భద్రతా పరికరాలు, వైద్య కిట్ల కోసం పూర్తిగా తనిఖీ చేశారు. భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ఐదు ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై కేసులు నమోదు చేయబడ్డాయి. పగిలిన అద్దంతో నడిపినందుకు ఒక బస్సును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
జడ్చర్ల సమీపంలో గతంలో ప్రమాదానికి గురైనట్లు ప్రయాణికులు పేర్కొన్నారు. ఎల్బి నగర్లోని చింతలకుంటలో కూడా ఇలాంటి తనిఖీలు జరిగాయి. అక్కడ అధికారులు నిబంధనలను పాటించనందుకు ఒక బస్సును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సరైన అనుమతి లేకుండా నడిపినందుకు మరో నాలుగు బస్సులను అరెస్టు చేశారు. ప్రయాణీకుల భద్రత, రవాణా నిబంధనలను కఠినంగా పాటించేలా ఈ డ్రైవ్ కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు.