పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన కేంద్ర జల సంఘం బృందం
కేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టును సందర్శించి, వివిధ ప్రాజెక్టు భాగాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. సీడబ్ల్యూసీ డిజైన్లు, పరిశోధన విభాగం సభ్యుడు ఆదిత్య శర్మ, చీఫ్ ఇంజనీర్ ఎస్.ఎస్. బక్షిల్, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఎం. రఘురామ్లతో కూడిన బృందం పోలవరంలో కొనసాగుతున్న నిర్మాణ పనుల పురోగతి, నాణ్యతను సమీక్షించింది.
ప్రాజెక్టు దృక్కోణంలో, జలవనరుల శాఖ, ఎంఇఐఎల్ అధికారులు మొత్తం పురోగతిపై నవీకరణలను అందించారు. ఆ తర్వాత ప్రతినిధి బృందం మోడల్ డ్యామ్ను సందర్శించింది. అక్కడ అధికారులు వివిధ భాగాల డిజైన్ లక్షణాలు మరియు పనితీరును వివరించారు.
తరువాత బృందం స్పిల్వేను పరిశీలించి, గేట్లు, సిలిండర్లు, పవర్ ప్యాక్ల పరిస్థితి, ఆపరేషన్ను సమీక్షించింది. వారు అప్స్ట్రీమ్ కాఫర్డ్యామ్, గ్యాప్-1 పనులు, డయాఫ్రమ్ వాల్, నిర్మాణంలో ఉన్న జల విద్యుత్ స్టేషన్ను కూడా పరిశీలించారు. ప్రతి సైట్లో, కేంద్ర బృందం ఇంజనీర్లతో సంభాషించి సాంకేతిక పారామితులు, పని వేగంపై వివరణాత్మక సమాచారాన్ని కోరింది.