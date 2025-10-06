Chandra Babu: విద్యార్థులకు 25 పైసల వడ్డీకే రుణాలు.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు పెద్ద ఉపశమనాన్ని ప్రకటించారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు అనేక ప్రయోజనాలను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే వారిపై దృష్టి సారించింది.
చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విషయంపై అధికారులతో చర్చించి, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు బ్యాంకులు కేవలం 25 పైసల వడ్డీకే రుణాలు అందించాలని నిర్ణయించారు.
ఇందుకు మద్దతుగా కొత్త విధానాన్ని రూపొందించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ రుణాలకు అర్హులైన విద్యార్థుల సంఖ్యపై ఎటువంటి పరిమితి ఉండదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. భారతదేశంలోని ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, నీట్ అర్హత కలిగిన కోర్సులలో చదువుతున్న వారికి కూడా ఇదే ప్రయోజనం వర్తిస్తుంది.
ఇంకా బ్యాంకులు ఈ విద్యా రుణాలను 4శాతం వడ్డీకి అందిస్తాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీదారుగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు 14 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించవచ్చు.
దీని వలన కుటుంబాలు నిర్వహించడం సులభం అవుతుంది. బీసీ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా రెండు ప్రదేశాలలో కోచింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.