ఐటీ నిపుణుల మాదిరిగా తెలుగు రైతులకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు: చంద్రబాబు నాయుడు
వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఐదు అంశాల వ్యూహాన్ని పంచసూత్రాలు అనుసరిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. తెలుగు ఐటీ నిపుణులు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందినట్లే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు కూడా వ్యవసాయంలో వారి అత్యుత్తమ ప్రతిభకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతిని పొందాలి.. అని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
కడప జిల్లాలోని కమలాపురం నియోజకవర్గంలోని పెండ్లిమర్రి గ్రామంలో ఆయన అన్నదాత సుఖీభవ పీఎం కిసాన్ నిధుల రెండవ విడతను విడుదల చేశారు. ఈ విడత కింద, ఒక్కో రైతుకు రూ.7,000 చొప్పున 46,85,838 మంది రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.3,135 కోట్లు జమ అయ్యాయి.
రచ్చబండ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు నాయుడు రైతులతో సంభాషించారు. తరువాత బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ పద్ధతులు మారాలి. వ్యవసాయంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడం వల్ల ఇన్పుట్ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి అని అన్నారు.
నీరు అందుబాటులో ఉన్న చోటే అభివృద్ధి జరుగుతుంది. రాయలసీమ ప్రజల కష్టాలను నేను స్వయంగా చూశాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ను కరువు రహిత రాష్ట్రంగా మార్చడం, ప్రతి ఎకరానికి నీరు అందించడం నా సంకల్పం. భూగర్భ జల మట్టాలను పునరుద్ధరించాలి.
రాయలసీమలో ఒకప్పుడు 100 అడుగుల లోతులో ఉన్న భూగర్భ జలాలు, మా దూరదృష్టి, ప్రయత్నాల కారణంగా, ఇప్పుడు కేవలం 7.3 మీటర్ల దిగువన మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వం పట్టిసీమను పూర్తి చేసి కృష్ణా డెల్టాకు నీటిని అందించిందని నాయుడు అన్నారు.
ఒకప్పుడు సముద్రంలోకి వ్యర్థాలను పారబోసే వరద నీటిని రాయలసీమ వైపు మళ్లించి, దాని జలాశయాలను నింపింది. హంద్రీ-నీవా ఈ ప్రాంతానికి నీటిని తీసుకువచ్చింది. నేడు, మన జలాశయాలలో 95 శాతం నిండిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆహారపు అలవాట్లు వేగంగా మారుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతోందని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికే 12 లక్షల ఎకరాల్లో సహజ వ్యవసాయ వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. తాము మరో 6 లక్షల ఎకరాలను జోడిస్తున్నాం 18 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సహజ వ్యవసాయం చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను మారుస్తున్నామని చెప్పారు.