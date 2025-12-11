Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి రావడం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతానికి కొత్త ఊపిరి పోసింది. రాజధాని ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు చాలా చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఇటీవల అమరావతిలో ఏకంగా 25 బ్యాంకులు, కేంద్ర ఆర్థిక సంస్థలు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన కేంద్ర కార్యాలయం రాజధానిలో కొలువుదీరడానికి సిద్ధమవుతోంది.
కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ చేసిన తాజా ప్రకటన ప్రకారం, కొత్త కాగ్ కార్యాలయం త్వరలోనే అమరావతికి రానుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆమోదం పూర్తయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (కాగ్) కార్యాలయం అమరావతిలో తన కొత్త కార్యాలయ నిర్మాణానికి పరిపాలనా అనుమతి మంజూరు చేసింది.
ఇప్పటికే కేటాయించిన 2.05 ఎకరాల స్థలంలో నిర్మించనున్న అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన భవనానికి ఈ ఆమోదం లభించింది. ఇది అమరావతి రాజధాని నగరం, పరిపాలనా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
ఇతర పొరుగు మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో పరిపాలనా విధులకు సహాయపడే బహుళ కాగ్ కార్యాలయాలు ఉండగా, అమరావతికి ఇప్పుడు దాని మొదటి కేంద్రీకృత కార్యాలయం రాబోతోంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకీకృత రాజధాని అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక ప్రధాన పరిణామం కానుంది. దీనికి సమీప భవిష్యత్తులో పార్లమెంటులో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వెలువడనుంది.