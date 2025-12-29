Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?
రాజకీయాల్లో నాయకులు కాలక్రమేణా, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీలు మారడం తరచుగా చూస్తుంటాం. గోషామహల్ మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్, పార్టీలో తనను పట్టించుకోవడం లేదని బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి, రాష్ట్ర స్థాయిలో అంతర్గత సమస్యలను ఎత్తిచూపుతూ బీజేపీకి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా సమయంలో, రాజా సింగ్ తెలంగాణ బీజేపీలో వర్గపోషణ గురించి మాట్లాడారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.
బీజేపీ నాయకత్వం పెద్దగా బహిరంగ స్పందన లేకుండానే ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించింది. దీంతో పార్టీతో ఆయన అనుబంధం తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది. అయితే, కాషాయ పార్టీలోకి ఆయన తిరిగి వస్తారనే బలమైన ఊహాగానాల మధ్య రాజా సింగ్ ఇప్పుడు తన వైఖరిని మార్చుకున్నారు.
అంతర్గత వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ చివరికి కుటుంబంతో బీజేపీని పోలుస్తూ, తాను త్వరలోనే ఇంటికి తిరిగి వస్తానని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు. తన తిరిగి రాక వెంటనే జరగకపోవచ్చని, కానీ భవిష్యత్తులో అది అనివార్యమని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు.
సమయం సరైనప్పుడు, చర్చలు ముందుకు సాగినప్పుడు శుభవార్త వస్తుందని, అయితే ఆ సమయాన్ని తాను నిర్ధారించలేనని రాజా సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలోని పార్టీ నాయకులు తనను సంప్రదించిన తర్వాతే తాను బీజేపీలో తిరిగి చేరతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అసెంబ్లీలో, తమ నియోజకవర్గాలలో ఎమ్మెల్యేలకు స్వేచ్ఛ కల్పించాలనే తన ప్రధాన డిమాండ్ మారలేదని రాజా సింగ్ పునరుద్ఘాటించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఎమ్మెల్యేలు మరియు ఎంపీలకు స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించడం చాలా కీలకం. అటువంటి స్వేచ్ఛతో, పార్టీ బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, ఎంఐఎంలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలదని కూడా ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
రాజీనామా చేసినప్పటి నుండి, రాజా సింగ్ మరే ఇతర రాజకీయ పార్టీలో చేరకుండా దూరంగా ఉన్నారు. తెలంగాణ బీజేపీలోని అంతర్గత చర్చల ప్రకారం, సీనియర్ నాయకులతో ఆయన జరిపిన చర్చలు సానుకూలంగా ఉన్నాయని, నెల రోజుల్లోగా ఆయన తిరిగి రావడం ఖాయమని తెలుస్తోంది.