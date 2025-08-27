Jagan Ganesh Pooja: కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా జగన్కు చేతకాలేదు.. (video)
దేశంలో వినాయక చవితి వేడుకను ప్రజలు అట్టహాసంగా జరుపుకుంటున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గతంలో తన తిరుమల సందర్శన గురించి జరుగుతున్న చర్చలను డిక్లరేషన్ సమర్పించకుండానే స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారనే ఆరోపణలు వున్నాయి.
తాజాగా తాడేపల్లిలోని వైకాపా ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన గణేష్ పూజలో జగన్ పాల్గొన్నారు. విజయవాడలోని రాణి గారి తోటలో జరిగే పూజకు ఆయన మొదట హాజరు కావాల్సి ఉంది. కానీ నగరంలో భారీ వర్షాలు కురవడంతో చివరి నిమిషంలో రద్దు చేయబడింది.
ఈ వేడుకలో, జగన్తో వైకాపా నాయకులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, లెల్ల అప్పిరెడ్డి, దేవినేని అవినాష్, మల్లాది విష్ణు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు, జగన్ మంత్రాలు జపిస్తున్నట్లు కనిపించారు. తరువాత పూజారులు హాజరైన వారికి ప్రసాదం పంపిణీ చేశారు.
మొత్తం పూజను యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు. అప్పటి నుండి ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. చాలా మంది వినియోగదారులు ఆచారాల సమయంలో జగన్ హావభావాలను నిశితంగా విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆయన నిజాయితీగా పూజ చేశారా లేదా అనే దాని నుండి ఆయన ప్రసాదం స్వీకరించారా అనే దాని వరకు, ప్రతి ఫ్రేమ్ను పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా జగన్కు చేతకాలేదు. అలాగే వైకాపా చీఫ్ జగన్ భార్య భారతి రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి ఎందుకు హాజరు కాలేదనే ప్రశ్నలు కూడా మళ్ళీ తలెత్తాయి. ఈ విషయం తరచూ ఇలాంటి సందర్భాలలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి క్రైస్తవ మతాన్ని అనుసరిస్తారని విస్తృతంగా తెలిసినప్పటికీ, ఆయన అప్పుడప్పుడు హిందూ ఆచారాలలో పాల్గొంటారనే సంగతి తెలిసిందే.