Janasena: పవన్ దిష్టి కామెంట్స్... వివరణ ఇచ్చిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్
కోనసీమ ప్రాంతంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పాలని తెలంగాణ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్న వివాదంపై జనసేన ఎమ్మెల్యే, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వివరణ ఇచ్చారు.
రాజకీయ అశాంతిని సృష్టించడానికి మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటనలను ఉద్దేశపూర్వకంగా వక్రీకరించారని జనసేన అధికారికంగా ఒక ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఆ వ్యాఖ్యలను తేలికైన రీతిలో చేశారని, ఇది మూఢనమ్మకంలో సామెతలా ఉపయోగిస్తారని కందుల దుర్గేష్ మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు.
ఇది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో గ్రామీణ సంప్రదాయం, స్థానిక పరిభాషలో చాలా సాధారణం. పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడూ తెలంగాణ పట్ల అగౌరవం చూపించలేదని, తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా పవన్ తారతమ్యం లేకుండా ప్రజల కోసం పని చేస్తున్నారని కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ తన చిత్రాల ద్వారా తెలంగాణలోని చాలామంది కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తారని, రెండు రాష్ట్రాలలో జనసేన పార్టీ ఉనికిని ఎత్తి చూపారని దుర్గేష్ పేర్కొన్నారు. ఈ అనవసర వివాదానికి ముగింపు పలకాలని ఆయన అభ్యర్థించారు.