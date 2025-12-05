టీడీపీలో మిస్ ఫైర్లు, క్రాస్ ఫైర్లు, విడాకులు జరగవు.. నారా లోకేష్
తెలుగుదేశం పార్టీలో మిస్ ఫైర్లు, క్రాస్ ఫైర్లు, విడాకులు జరగవని ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని భామిని పాలకొండ నియోజకవర్గంలో పార్టీ కేడర్, నాయకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. రాబోయే 15 సంవత్సరాలు పొత్తు కొనసాగుతుందని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
రూ.50 కోట్ల పరకామణి దొంగతనాన్ని చిన్న సమస్యగా అభివర్ణించిన వైకాపా చీఫ్ జగన్ను దేవుడు చూసుకుంటాడని ఆయన అన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ అనేక కేసులు దాఖలు చేసినప్పటికీ, తాము నిజాయితీగా 16,000 మెగా డీఎస్సీ పోస్టులను భర్తీ చేయగలిగామని ఆయన గుర్తు చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ 5 సంవత్సరాలలో సాధించలేని రైల్వే జోన్ను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 1 సంవత్సరంలోనే సాధించిందని కూడా ఆయన అన్నారు. పార్టీలోని చిన్న చిన్న సమస్యలను అంతర్గతంగా పరిష్కరించుకోవాలని లోకేష్ అన్నారు. అందరూ ఒకటిగా ముందుకు సాగాలని ఆయన కోరారు.
కొంతమంది సభ్యులు పదే పదే కోపంగా ఉండటం వల్ల పార్టీ నష్టపోతోందని కూడా ఆయన ఎత్తి చూపారు. గ్రూపు రాజకీయాలను ఆపాలని కేడర్, నాయకులకు సూచించారు. చంద్రబాబు తమ సేనాధిపతి అని, వారు సైనికుల్లా ఆయనను అనుసరించాలని లోకేష్ అన్నారు.
క్యాడర్ గౌరవాన్ని కోరుకుంటుందని, లోకేష్ లేదా ఎమ్మెల్యేలు ప్రతి సమస్యకు పిలుపునివ్వలేరని ఆయన అన్నారు. MyTDP యాప్ ద్వారా క్యాడర్కు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్లు లోకేష్ వెల్లడించారు.