Pawan Kalyan: ఉప్పాడలో మత్స్యకారుల ఆందోళన.. చర్చలకు సిద్ధమని పవన్ ప్రకటన
కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడలో ఫార్మా పరిశ్రమల వల్ల కలిగే కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా మత్స్యకారులు చేస్తున్న నిరసనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. మత్స్యకారుల ఆందోళనలను ప్రభుత్వం తెలుసుకుంటుందని, పరిష్కారాల కోసం కృషి చేస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల కారణంగా, నిరసన తెలుపుతున్న మత్స్యకారులను తాను వ్యక్తిగతంగా కలవలేకపోయానని, కానీ ఇప్పటికే రాష్ట్ర, జిల్లా అధికారులతో చర్చలు ప్రారంభించానని పవన్ స్పష్టం చేశారు.
కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, మత్స్యకార, రెవెన్యూ, పరిశ్రమల శాఖల సీనియర్ అధికారులు, కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్, స్థానిక నాయకులు, మత్స్యకారుల ప్రతినిధులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని పవన్ ప్రకటించారు. ఈ కమిటీ సమస్యలను అధ్యయనం చేస్తుంది, కాలుష్య నియంత్రణకు పరిష్కారాలను అన్వేషిస్తుంది, నష్ట పరిహారాన్ని అంచనా వేస్తుంది. తీరప్రాంత గ్రామాలలో జీవనోపాధి మెరుగుదల, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడుతుంది.
కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా, ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. మరణించిన 18 మంది మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు బీమా చెల్లింపులు, ఉప్పాడ ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో దెబ్బతిన్న పడవలకు పరిహారం వంటి అత్యవసర సమస్యలను ఇప్పటికే పరిష్కరిస్తున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు.
మచిలీపట్నం, అంతర్వేది, ఇతర ప్రాంతాలలో చేపలు పట్టడానికి వీలు కల్పించాలని పవన్ అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో, ప్రభుత్వం కష్టాల్లో ఉన్న మత్స్యకారులను ఆదుకోవడానికి, వారి సంక్షేమాన్ని నిర్ధారించడానికి కట్టుబడి ఉందని పవన్ తెలిపారు.
అసెంబ్లీ సమావేశం తర్వాత, ఉప్పాడ మత్స్యకారులను స్వయంగా కలుసుకుని సమగ్ర చర్చ నిర్వహిస్తానని పవన్ హామీ ఇచ్చారు. ఇకపోతే.. మత్స్యకారుల ధర్నా రెండవ రోజుకు చేరుకుంది.