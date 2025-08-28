TDP: జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తాం.. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటన
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. కీలక నాయకులతో జరిగిన టెలికాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. జిల్లా కమిటీలు ఖరారు అయిన తర్వాత, రాష్ట్ర కమిటీని కూడా ప్రకటిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా అధ్యక్షుల పోటీ తీవ్రమైంది.
ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ 25 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి, పార్టీ హైకమాండ్కు తన నివేదికను సమర్పించనుంది. ప్రతి జిల్లాలో నలుగురు నుండి ఐదుగురు పోటీదారులు ఉండటంతో, పోటీ ఎక్కువగా ఉంది.
ఇప్పటికే నామినేటెడ్ పదవులు భర్తీ అయినందున, టీడీపీ నాయకులు ఇప్పుడు జిల్లా అధ్యక్ష పదవులపై దృష్టి సారించారు. సీనియర్ నాయకులు లాబీయింగ్ ప్రారంభించారు. కానీ పార్టీ కోసం నిస్వార్థంగా పనిచేసిన వారిని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
కొత్త జట్లకు మార్గం సుగమం చేయడానికి మే మహానాడు తర్వాత గతంలో ఏర్పడిన కమిటీలను రద్దు చేశారు. మంత్రి, సీనియర్ ఎమ్మెల్యే, స్థానిక కార్పొరేషన్ చైర్మన్తో సహా ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీలు నియోజకవర్గాల నుండి అభిప్రాయాన్ని సేకరించిన తర్వాత ఆశావహులను షార్ట్లిస్ట్ చేశాయి.
వారంలోపు జిల్లా, పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ కమిటీలకు పేర్లను ఖరారు చేయడానికి ముందు చంద్రబాబు నాయుడు కుల సమీకరణాలను అంచనా వేస్తారని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, 2029 ఎన్నికలకు ముందు పార్టీలోకి కొత్త ముఖాలను తీసుకురావడానికి నారా లోకేష్ సొంతంగా సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు. కొంతమంది కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు కూడా జిల్లా అధ్యక్ష పదవుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
జిల్లా అధ్యక్షులపై తుది నిర్ణయం వారంలోపు తీసుకోబడుతుంది. 2024 ఎన్నికల సమయంలో పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.