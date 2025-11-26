హైదరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ నవంబర్ 28 నుండి 30 వరకు జరిగే సూపర్ బ్లాక్ సేల్తో సంవత్సరంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న షాపింగ్ కోలాహలాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ వారాంతంలో, షాపింగ్ చేసేవారు మాల్ యొక్క అత్యంత ప్రియమైన ప్రపంచ మరియు భారతీయ బ్రాండ్లపై సాటిలేని డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేకమైన ఆవిష్కరణలు, పండుగ ఆశ్చర్యాలను ఆశించవచ్చు.
ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్ ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, లైఫ్ స్టైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు వినోద బ్రాండ్ల యొక్క అద్భుతమైన శ్రేణిని కలిపిస్తుంది, ఇనార్బిట్ సైబరాబాద్ను నగరంలోని అత్యుత్తమ బ్లాక్ ఫ్రైడే గమ్యస్థానంగా మారుస్తుంది. ఆల్డో, విక్టోరియా సీక్రెట్, చార్లెస్&కీత్, బాత్&బాడీ వర్క్స్, గస్, సూపర్డ్రై, స్టీవ్ మాడెన్, అమెరికన్ ఈగిల్, మార్క్స్&స్పెన్సర్, ఫరెవర్ న్యూ మరియు హెచ్&ఎం వంటి లగ్జరీ మరియు ప్రీమియం ఫేవరెట్లలో కస్టమర్లు అద్భుతమైన ఆఫర్లను అన్వేషించవచ్చు.
ఫ్యాషన్ ప్రియులు ప్యూమా, బిబా, జాక్&జోన్స్, వెరో మోడా, ఓన్లీ, సోయింబ్రే, అజోర్టే నుండి ఆఫర్లతో తమ వార్డ్రోబ్లను రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు, కుటుంబాలు లైఫ్స్టైల్, హోమ్ సెంటర్లో పండుగకు సిద్ధంగా ఉన్న కలెక్షన్లను షాపింగ్ చేయవచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రియులు రిలయన్స్ డిజిటల్లో గాడ్జెట్లు, ఉపకరణాలపై బ్లాక్బస్టర్ డీల్లను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. బ్యూటీ ప్రియులు ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తి డ్రాప్లు, పరిమిత-కాల డీల్లతో నైకా లక్స్ మరియు ఎస్ఎస్ఎల్ పై ఆనందించవచ్చు.
సాహస ప్రియులు, ఫిట్నెస్ ప్రియులు డెకాథ్లాన్ నుండి ఆఫర్లను పొందటానికి సిద్ధం కావచ్చు. కుటుంబాలు ఫన్సిటీలో వినోదభరితమైన అనుభవాలను ఆస్వాదించవచ్చు, వారాంతాన్ని షాపింగ్ ప్రియులకు, విశ్రాంతి కోరుకునేవారికి ఒక అద్భుతమైన విహారయాత్రగా మారుస్తుంది.
ఇనార్బిట్ మాల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ రోహిత్ గోపాలని మాట్లాడుతూ, భారతీయ వినియోగదారులకు బ్లాక్ ఫ్రైడే ఒక ప్రధాన షాపింగ్ క్షణంగా ఎదిగింది. మా సైబరాబాద్ మాల్ ఈ సంవత్సరం గొప్ప అనుభవాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సీజన్ సహజంగా షాపింగ్ చేయడానికి, వేడుక జరుపుకోవడానికి మరియు ఉత్తమ విలువను పొందాలనే కోరికను ఎలా తెస్తుందో మేము చూశాము. నవంబర్ 28 నుండి 30 వరకు జరిగే సూపర్ బ్లాక్ ఫ్రై డే సేల్, అదే సెంటిమెంట్ చుట్టూ నిర్మించబడింది, ఒత్తిడిని జోడించకుండా ఆనందాన్ని జోడించే ధరలకు ప్రజలకు ఇష్టమైన బ్రాండ్లను అందుబాటులోకి తెస్తుంది. 80+ ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లతో, ఇనార్బిట్ మాల్ లో మంచి ఎంపికలు, గొప్ప డీల్లు మరియు విశ్రాంతితో కూడిన సంతోషకరమైన షాపింగ్ అనుభవంతో దుకాణదారులు సంవత్సరాంతపు స్ఫూర్తిని ఆస్వాదించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము.