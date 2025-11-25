ఏపీలో పెరిగిన టమోటా ధరలు- కిలోకు రూ.65 నుండి రూ.80 వరకు పెంపు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టమోటా ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. చిత్తూరు బెల్ట్లోని హోల్సేల్ మార్కెట్లు, రిటైల్ మార్కెట్లు కూడా అదే బాటలో నడిచాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టమోటా వాణిజ్య కేంద్రాలలో ఒకటైన మదనపల్లె వ్యవసాయ మార్కెట్లో, మొదటి గ్రేడ్ టమోటాలు 10 కిలోలు రూ.610కు చేరుకోగా, రెండవ గ్రేడ్ టమోటాలు సోమవారం రూ.480కు అమ్ముడయ్యాయి. వారం క్రితం, అదే రకాలు రూ.440, రూ.340కు అమ్ముడయ్యాయి.
అలాగే మార్కెట్ రాకపోకలు కూడా 140 మెట్రిక్ టన్నులకు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఇది సాధారణ రాకపోకల కంటే చాలా తక్కువ. పట్టణాలు, నగరాల్లో రిటైల్ ధరలు కిలోకు రూ.65 నుండి రూ.80 వరకు పెరిగాయి.
తుఫాను మొంథాకు ముందు రూ.20 నుండి రూ.40 వరకు ఉన్నాయి. సరఫరా తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో, ధరలు కిలోకు రూ.90 దాటాయి. తుఫాను తర్వాత నిరంతర వర్షాలే దీనికి కారణమని అధికారులు చెబుతున్నారు.