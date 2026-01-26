ఫిబ్రవరి 1న లోక్ సభలో తొమ్మిదవ బడ్జెట్... ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పరిమితి ఎంత?
ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1న లోక్సభలో వరుసగా తన తొమ్మిదవ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ బడ్జెట్లో జీఎస్టీ స్వరూప హేతుబద్ధీకరణ తరహాలోనే కస్టమ్స్ సుంకాల విధానంలో సమగ్ర మార్పులు, తీవ్రమైన భౌగోళిక-రాజకీయ అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి మరిన్ని సంస్కరణ చర్యలు ఉంటాయని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.
భారతదేశ ఆర్థిక నిర్వహణ దృష్టి లోటును నిర్వహించడం నుండి రుణాన్ని తగ్గించడం వైపు మారుతున్నందున, బడ్జెట్ రుణ-జీడీపీ నిష్పత్తిని లక్ష్యంగా చేసుకునే మార్గాన్ని కూడా వివరించే అవకాశం ఉంది. గత సంవత్సరం ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ. 12 లక్షలకు పెంచడం, ఆ తర్వాత జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపుల రూపంలో పెద్ద ఉపశమనం పొందిన వ్యక్తులు, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్లో కూడా కొంత ఉపశమనం కోసం ఇంకా ఆశిస్తున్నారు.
2026-27 బడ్జెట్ నుండి ఉన్న ప్రధాన అంచనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 2025 అమల్లోకి వస్తున్నందున, మెరుగైన అవగాహన కోసం బడ్జెట్ పరివర్తన నిబంధనలు, నియమాలు, తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలను వివరించాలని పరిశ్రమ ఆశిస్తోంది.
తక్కువ పన్ను రేట్లను అందించే, కానీ ఎలాంటి మినహాయింపులు లేని కొత్త ఆదాయపు పన్ను విధానానికి మారడానికి వ్యక్తులను మరింత ప్రోత్సహించడానికి, ప్రామాణిక తగ్గింపును పెంచడం వంటి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు. పాత విధానంలో అనేక మినహాయింపులు, తగ్గింపులు ఉన్నాయి.
టీడీఎస్ వర్గాలను తక్కువ రేట్లు, శ్లాబులుగా హేతుబద్ధీకరించడం. కస్టమ్స్ విధానంలో సమగ్ర సంస్కరణలో భాగంగా తక్కువ రేట్లు, వివాదాలలో చిక్కుకున్న రూ. 1.53 లక్షల కోట్లను విడుదల చేయడానికి ఒక క్షమాభిక్ష పథకం, వ్యాపారం చేయడం సులభతరం చేయడానికి విధానపరమైన సరళీకరణ ఉండవచ్చు.
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి రుణ-జీడీపీ నిష్పత్తిని తగ్గించడంపై దృష్టి సారించడం. పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా రక్షణ వ్యయానికి అధిక కేటాయింపులు. వికసిత్ భారత్ - రోజ్గార్ మరియు ఆజీవికా మిషన్ (గ్రామీణ్ పథకానికి కేటాయింపులు, దీని కింద వ్యయాన్ని కేంద్రం, రాష్ట్రాలు 60:40 నిష్పత్తిలో పంచుకుంటాయి.