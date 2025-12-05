రెపో రేటును తగ్గించిన ఆర్బీఐ.. 5.25 శాతానికి తగ్గింపు.. ఇక చౌకగా రుణాలు
రూపాయి విలువ క్షీణతపై ఆందోళనలను పక్కనపెడుతూ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో ఆరు త్రైమాసికాల గరిష్ట స్థాయి 8.2 శాతానికి పెరిగిన ఆర్థిక వృద్ధిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఆర్బిఐ వడ్డీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 5.25 శాతానికి తగ్గించింది. ఈ తగ్గింపుతో రెపో రేటు 5.5 శాతం నుంచి 5.25 శాతానికి తగ్గింది.
ఈ పరిణామం గృహ, ఆటో, వాణిజ్య రుణాలతో సహా పురోగతులను చౌకగా చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఐదవ ద్వైమాసిక ద్రవ్య విధానాన్ని ప్రకటిస్తూ, ఆర్బిఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, ద్రవ్య విధాన కమిటీ (ఎంపిసి) తటస్థ వైఖరితో స్వల్పకాలిక రుణ రేటు లేదా రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 5.25 శాతానికి తగ్గించాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించిందని అన్నారు.
వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సీపీఐ) ఆధారిత ప్రధాన రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం గత మూడు నెలలుగా ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన 2 శాతం దిగువ బ్యాండ్ కంటే తక్కువగా ఉండటంతో ఈ రేటు తగ్గింపు జరిగింది. భారతదేశ రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం అక్టోబర్ 2025లో చారిత్రాత్మక కనిష్ట స్థాయి 0.25 శాతానికి పడిపోయింది.
ఇది వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సీపీఐ) సిరీస్ ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుండి అత్యల్ప స్థాయిని సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండవ త్రైమాసికంలో ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన జీడీపీ వృద్ధి 8.2 శాతంగా ఉంది. అయితే, ఈ వారం ప్రారంభంలో రూపాయి చారిత్రాత్మక కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయి డాలర్తో పోలిస్తే 90 దాటింది, దీని వలన దిగుమతులు ఖరీదైనవిగా మారాయి.
ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయాలు పెరిగాయి. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు రూపాయి విలువ దాదాపు 5 శాతం తగ్గింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి వృద్ధి అంచనాను 6.8 శాతం నుండి ఆర్బిఐ 7.3 శాతానికి పెంచింది. సిపిఐ ఆధారిత రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4 శాతం వద్ద ఉండేలా చూసుకోవడం కేంద్ర బ్యాంకుకు ప్రభుత్వం అప్పగించింది.
ఇరువైపులా 2 శాతం మార్జిన్తో.. ఎంపీసీ సిఫార్సు ఆధారంగా, రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుదల నేపథ్యంలో, ఆర్బీఐ ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్లలో రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు, జూన్లో 50 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నుండి రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. ఆహార ధరల తగ్గింపు, అనుకూలమైన బేస్ ప్రభావం ద్వారా అక్టోబర్లో ఇది చారిత్రాత్మక కనిష్ట స్థాయికి తగ్గింది.