అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ రూ.2కోట్ల భారీ విరాళం.. వీడియో వైరల్

బాలీవుడ్ సినీ లెజెండ్, బిగ్‌ బి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ భారీ విరాళం ప్రకటించారు. ఢిల్లీలోని రాకబ్‌ గంజ్‌లో ఉన్న గురు తేజ్‌ బహుదూర్‌ కరోనా సంరక్షణా కేంద్రానికి రెండు కోట్ల రూపాయల విరాళాన్ని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని సదరు సంరక్షణా కేంద్రం ప్రతినిధి ట్విట్టర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు.



కరోనా సంరక్షణా కేంద్రానికి విదేశాల నుంచి ఆక్సిజన్‌ నిల్వలను సరైన సమయంలో చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటానని అమితాబ్‌ తెలిపినట్టు ప్రతినిధి ట్విట్టర్‌లో వివరించారు.



కాగా.. ఢిల్లీలోని రాకబ గంజ్‌ గురుద్వారని ఆ సంస్థ నిర్వహకులు కోవిడ్‌ కేర్‌ సెంటర్‌గా మార్చారు. అందుకుగానూ అమితాబ్‌ రెండు కోట్లు విరాళంగా ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ఢిల్లీ సిక్కుల గురుద్వార మేనేజ్‌మెంట్‌ కమిటీ అధ్యక్షుడు మంజిందర్‌ సింగ్‌ సిర్సా వెల్లడించారు. అమితాబ్‌ రెండు కోట్లు విరాళంగా ఇస్తూ, సిక్కులు గొప్పవాళ్లని, వారి సేవలకు సెల్యూట్‌ చేయాల్సిందేనని మెచ్చుకున్నాడని తెలిపారు.



బిగ్ బితో పాటు, సెలెనా గోమెజ్ హోస్ట్ చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎడ్డీ వెడ్డర్, ఫూ ఫైటర్స్, జె బాల్విన్, హెచ్.ఇ.ఆర్. లోపెజ్, ఆమె తల్లితో యుగళగీతం ఆనందించారు. ఈ కచేరీని ఈ నెల ప్రారంభంలో చిత్రీకరించారు, కాని శనివారం సాయంత్రం ప్రసారం చేశారు.

"ఈ కచేరీలో పాల్గొనడం.. భారతదేశం కోసం పోరాటంలో పాల్గొనడం తనకు విశేషం" అని చెప్పిన అమితాబ్ బచ్చన్, ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. దీనిలో కోవిడ్ -19 యొక్క ఘోరమైన రెండవ తరంగంతో పోరాడటానికి భారతదేశానికి సహాయం చేయాలని భారత పౌరులను కోరారు.

