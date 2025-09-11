ప్రభుత్వం తన పని చేస్తోంది.. ఆటగాళ్లు వాళ్ల పనేంటో చేసుకోవాలి.. కపిల్ దేవ్
ఆసియా కప్లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్పై భారత మాజీ కెప్టెన్, ప్రపంచ కప్ విజేత కపిల్ దేవ్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, దీనిని పెద్ద సమస్యగా మార్చవద్దని ప్రజలను కోరారు. ప్రభుత్వం తన పని తాను చేసుకుంటుంది, ఆటగాళ్లు తమ పని తాము చేసుకోవాలని అన్నారు.
ఆసియా కప్ షెడ్యూల్ ప్రకటించినప్పటి నుండి, ముఖ్యంగా పహల్గామ్ దాడి తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య రాజకీయ సంబంధాలు దెబ్బతిన్న దృష్ట్యా, భారతదేశం-పాకిస్తాన్ క్రికెట్ పోటీలో పాల్గొనాలా వద్దా అనే దానిపై పదే పదే చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే, బహుళజాతి టోర్నమెంట్లలో పాల్గొనడానికి అనుమతిస్తూ, పాకిస్తాన్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లను పరిమితం చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని బీసీసీఐ పేర్కొంది.
దీనిపై కపిల్ దేవ్ మాట్లాడుతూ.. వెళ్లి గెలవండి. ఆడటం ఎవరి పని.. మ్యాచ్పై దృష్టి పెట్టాలి - ఇంకేమీ చెప్పనవసరం లేదు. దీనిని పెద్ద సమస్యగా మార్చవద్దు. ప్రభుత్వం తన పని చేస్తుంది. ఆటగాళ్ళు తమ పని చేయాలి.. అంటూ వెల్లడించారు.
సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమైన 17వ ఆసియా కప్కు భారతదేశం అధికారిక ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. అయితే, రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా, రెండు జట్లు ఒకదానికొకటి గడ్డపై ఆడటానికి దూరంగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా, టోర్నమెంట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో జరుగుతోంది. దుబాయ్ - అబుదాబి ఆతిథ్య నగరాలుగా పనిచేస్తున్నాయి.