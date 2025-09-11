గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025 (17:30 IST)

ప్రభుత్వం తన పని చేస్తోంది.. ఆటగాళ్లు వాళ్ల పనేంటో చేసుకోవాలి.. కపిల్ దేవ్

ఆసియా కప్‌లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌పై భారత మాజీ కెప్టెన్, ప్రపంచ కప్ విజేత కపిల్ దేవ్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, దీనిని పెద్ద సమస్యగా మార్చవద్దని ప్రజలను కోరారు. ప్రభుత్వం తన పని తాను చేసుకుంటుంది, ఆటగాళ్లు తమ పని తాము చేసుకోవాలని అన్నారు.
 
ఆసియా కప్ షెడ్యూల్ ప్రకటించినప్పటి నుండి, ముఖ్యంగా పహల్గామ్ దాడి తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య రాజకీయ సంబంధాలు దెబ్బతిన్న దృష్ట్యా, భారతదేశం-పాకిస్తాన్ క్రికెట్ పోటీలో పాల్గొనాలా వద్దా అనే దానిపై పదే పదే చర్చ జరుగుతోంది.
 
అయితే, బహుళజాతి టోర్నమెంట్లలో పాల్గొనడానికి అనుమతిస్తూ, పాకిస్తాన్‌తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లను పరిమితం చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని బీసీసీఐ పేర్కొంది. 
 
దీనిపై కపిల్ దేవ్ మాట్లాడుతూ.. వెళ్లి గెలవండి. ఆడటం ఎవరి పని.. మ్యాచ్‌పై దృష్టి పెట్టాలి - ఇంకేమీ చెప్పనవసరం లేదు. దీనిని పెద్ద సమస్యగా మార్చవద్దు. ప్రభుత్వం తన పని చేస్తుంది. ఆటగాళ్ళు తమ పని చేయాలి.. అంటూ వెల్లడించారు.
 
సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమైన 17వ ఆసియా కప్‌కు భారతదేశం అధికారిక ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. అయితే, రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా, రెండు జట్లు ఒకదానికొకటి గడ్డపై ఆడటానికి దూరంగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా, టోర్నమెంట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో జరుగుతోంది. దుబాయ్ - అబుదాబి ఆతిథ్య నగరాలుగా పనిచేస్తున్నాయి.

Secretariat: తెలంగాణ సచివాలయంలో ఇంటర్నెట్ బంద్.. కేబుల్ కోత వల్లే?ఇటీవల తెలంగాణ సచివాలయం ఇంటర్నెట్ స్తంభించి అసాధారణ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది. కేబుల్ కోత కారణంగా ఇది జరిగింది. అధికారిక పనులకు అంతరాయం కలిగింది. కానీ సచివాలయంలోనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడటం చాలా మందికి విడ్డూరంగా అనిపించింది. జన్మాష్టమి, గణపతి సమయంలో జరిగిన విద్యుత్ షాక్ తర్వాత కేబుల్స్ కోత ప్రారంభమైంది. నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఇంటర్నెట్ లేదు. ప్రజలు కూడా పని చేయలేకపోయారు. ఇంటర్నెట్‌ను కూడా ఉపయోగించలేకపోయారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిగా గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతజూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిగా దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను ఖరారు చేసింది. ఈ ఎన్నిక అక్టోబర్ చివర్లో లేదా నవంబర్ మొదటి వారంలో జరిగే అవకాశం ఉంది. పీజేఆర్ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్, రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి సహా పలువురు నాయకులు టికెట్ కోసం పోటీలో ఉన్నారు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆదర్శ అభ్యర్థిపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని అంచనా వేయడానికి బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గంలో ముందస్తు సర్వే నిర్వహించిందని చెబుతున్నారు.

Mithun Reddy: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో లొంగిపోయిన మిథున్ రెడ్డిరాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి లొంగిపోయారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడానికి ఆయనకు ఏసీబీ కోర్టు నుంచి ఐదు రోజుల బెయిల్ లభించింది. వైఎస్ఆర్సీపీ ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ కు మద్దతు ఇచ్చింది. బుధవారం ఆయన బెయిల్ ముగిసింది. దీంతో ఆయన మళ్ళీ జైలులో లొంగిపోయారు. రూ.3200 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో మిథున్ రెడ్డి రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ఆయన పదే పదే దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్లను కోర్టు ఇప్పటివరకు తిరస్కరించింది.

Sharmila: వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి రాజారెడ్డి నిజమైన రాజకీయ వారసుడు- షర్మిలతన కుమారుడు రాజారెడ్డి రాజకీయ ప్రవేశంపై వైఎస్ఆర్సీపీకి ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. తన తండ్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి రాజారెడ్డి నిజమైన రాజకీయ వారసుడు అని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తన కుమారుడు ఇంకా రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టలేదని, కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ స్పందిస్తున్న తీరు వారి భయం, అభద్రతను చూపిస్తుందని షర్మిల అన్నారు.

Doctors: వైద్యులపై ఇనుప రాడ్లు, పదునైన ఆయుధాలతో దాడి.. ఎందుకు.. ఎక్కడ?టోమో రిబా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (టీఆర్ఐహెచ్ఎంఎస్)లో గురువారం ఇద్దరు వైద్యులపై 28 ఏళ్ల వ్యక్తి ఇనుప రాడ్లు, పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ఏకైక వైద్య కళాశాలలోని ఈఎన్టీ వార్డులో గురువారం ఉదయం ఈ సంఘటన జరిగిందని వారు తెలిపారు. నహర్లాగున్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో చీఫ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ దుఖుమ్ రైనా ఫిర్యాదు మేరకు దాడి చేసిన వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు ఒక అధికారి తెలిపారు. తనకు తెలిసిన రోగికి అందించిన చికిత్స పట్ల దుండగుడు అసంతృప్తిగా ఉన్నాడని, దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ (ప్యాకేజ్డ్ తాగునీరు) తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఇలా రెండు దిగ్గజపు శక్తులు ఒక చోట కలవడం ఫ్యాషన్, స్టైల్- ఎంటర్టైన్మెంట్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ముఖ్యమైన వేదికను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్‌తో ఫ్యాషన్- లైఫ్ స్టైల్‌లో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శక్తివంతమైన ముద్రను వేసింది. భారతదేశపు దీర్ఘకాల గళంగా ఫిల్మ్ ఫేర్ స్టైల్ & ఎంటర్టైన్మెంట్లో నిలిచింది. ఇది తరతరాలుగా కీర్తి ప్రతిష్టలకు సారాంశంగా నిర్వచించబడింది.

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదల

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదలపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా ఓజీ చిత్రం నుండి విడుదలైన ఓమి గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఓజీ చిత్ర బృందం, ఓమి ట్రాన్స్ యొక్క పూర్తి వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఓజీ, ఓమిల ముఖాముఖి పోరుని సూచించేలా ఈ గీతముంది. ఓజాస్ గంభీరగా పవన్ కళ్యాణ్, ఓమిగా ఇమ్రాన్ హష్మి మధ్య భీకర పోరాటం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Tej sajja: చిరంజీవి, కరణ్ జోహార్, నాని గారి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : తేజ సజ్జా

Tej sajja: చిరంజీవి, కరణ్ జోహార్, నాని గారి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : తేజ సజ్జాహనుమాన్ కి ఇప్పటికి నాలో మార్పు లేదు. సినిమాకి పడే కష్టంలో ఎలాంటి తేడా లేదు. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే కొత్తరకం సినిమాలు చేయాలని అనుకున్నానో ఇప్పుడు కూడా ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను. హనుమాన్ కి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టానో దాని కంటే ఎక్కువ మిరాయ్ కి పెట్టాను అని తేజ సజ్జా తెలిపారు.

Shiva Kandukuri: చాయ్ వాలా మొదటి సింగిల్ సఖిరే లిరికల్ విడుదలైంది

Shiva Kandukuri: చాయ్ వాలా మొదటి సింగిల్ సఖిరే లిరికల్ విడుదలైందిరెండు హృదయాల కోసం రూపొందించిన మెలోడీ. చాయ్ వాలా మొదటి సింగిల్ సఖిరే లిరికల్ ఇప్పుడు విడుదలైంది. శివ కందుకూరి, తేజు అశ్విని పై చిత్రీకరించిన ఈ పాటను సురేష్ బనిశెట్టి రచించగా కపిల్ కపిలన్ గానం చేశారు. చిత్రాన్ని హర్షిక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద రాధా విజయలక్ష్మి, వెంకట్ ఆర్. పాపుడిప్పు భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ప్రమోద్ హర్ష రచన, దర్శకత్వం వహించారు.

Rajendra Prasad: ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిత్రం నేనెవరు : డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్

Rajendra Prasad: ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిత్రం నేనెవరు : డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్నేను నటించిన మంచి సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయే చిత్రం నేనెవరు?. దర్శకుడు చిరంజీవి ఈ కథ నాకు చెప్పినప్పుడు లిటరల్ గా షాక్ అయ్యాను. ఇంత గొప్ప కథను కరెక్ట్ గా తెరకెక్కించగలడా అని సందేహపడ్డాను కూడా. కానీ షూటింగ్ కి వెళ్ళాక కానీ... అతను ఎంత జీనియస్ అన్నది అర్ధం కాలేదు. నిర్మాతలు కూడా ఎంతో తపన, నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు. వాళ్ళకు "నేనెవరు?" చిత్రంతో ఘన విజయం సొంతం కావాలి" అన్నారు.
