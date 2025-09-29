సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (07:55 IST)

Aeroplane Celebration: రవూఫ్‌కు కౌంటరిచ్చిన బుమ్రా.. డిప్పింగ్ ఫ్లైట్ సంబరాలు.. వీడియో వైరల్ (video)

ఆసియా కప్‌ను వివాదాలు వదలట్లేదు. ఈసారి భారత బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా పాకిస్తాన్ ఆటగాడు హరిస్ రౌఫ్ వికెట్ తీసుకుని, డిప్పింగ్ ఫ్లైట్ సైగ చేశాడు. ఈ చర్య చర్చలకు దారితీసింది. ఈ సీన్ మైదానంలో భారీగా చప్పట్లు కొట్టేందుకు దారి తీసింది. 
 
గత ఆదివారం దుబాయ్‌లో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన సూపర్ ఫోర్ మ్యాచ్‌లో, సంజు సామ్సన్‌ను అవుట్ చేసిన తర్వాత రౌఫ్ ఫైటర్ జెట్ సైగ చేశాడు. తరువాత బీసీసీఐ ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. రవూఫ్ ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించినట్లు తేలింది.

ఈ చర్యలకు అతనికి మ్యాచ్ ఫీజులో 30 శాతం జరిమానా కూడా విధించబడింది. తాజాగా.. బుమ్రా వికెట్ తీసిన సమయంలో మిసైల్ సంబరాలు చేసుకొని హారిస్ రవూఫ్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 
 
మరోవైపు టీమిండియా ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌ను ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి తొమ్మిదవ ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. విజయం కోసం 147 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, స్పిన్ బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ 4-30 గణాంకాలతో రాణించడంతో, తిలక్ వర్మ అజేయంగా 69 పరుగులతో భారత్ రెండు బంతులు మిగిలి ఉండగానే తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?

TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు దళపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా విజయ్ బరిలోకి దిగారు. ఇదే లక్ష్యంతో ఆయన ర్యాలీలకు హాజరు కావడం, ప్రజలను కలవడం ప్రారంభించారు. అయితే, కరూర్‌లో ఆయన ప్రసంగం విషాదకరంగా ముగిసింది. విజయ్ మధ్యాహ్నం నాటికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. భారీ జనసమూహం కారణంగా సాయంత్రం 7 గంటలకు మాత్రమే ప్రసంగం ప్రారంభమైంది.

Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?

Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 38 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా అనేక మంది గాయపడి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. సినిమాల తర్వాత దక్షిణాది రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న దళపతి విజయ్ ఒక ప్రముఖ దక్షిణాది నటుడు, ఇంకా అత్యంత ధనిక నటుల జాబితాలో చేర్చబడ్డారు.

కరూర్ తొక్కిసలాట- 40కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయ్

కరూర్ తొక్కిసలాట- 40కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయ్కరూర్ తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య 40కి చేరుకుంది. ఈ ఘటనలో 67 మంది ఇంకా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇంకా ఈ ఘటనపై హైకోర్టును ఆశ్రయించారు టీవీకే చీఫ్ విజయ్. ఈ ఘటనపై నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు కోరుతూ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రధాని మోదీ పరిహారం ప్రకటించారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని కోరుతూ జస్టిస్ ఎం. దండపాణి నివాసంలో తమ న్యాయవాదుల బృందం అత్యవసరంగా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించినట్లు టీవీకే డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ సి.టి.ఆర్. నిర్మల్ కుమార్ వివరించారు.

మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనం

మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనంమూసీ నదిలో నీటి మట్టం నెమ్మదిగా తగ్గుతుండటంతో, చాదర్‌ఘాట్, కిషన్‌బాగ్ వంటి ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చెందిన కుటుంబాలు ఆదివారం ఇళ్లకు తిరిగి రావడం ప్రారంభించాయి. హిమాయత్‌సాగర్, ఉస్మాన్‌సాగర్ గేట్లను తెరిచి నీటిని విడుదల చేయడంతో మూసీకి ఇరువైపులా ఉన్న అనేక ఆవాసాలు మునిగిపోయాయి. వికారాబాద్, రెండు జలాశయాల పరివాహక ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రెండు జలాశయాలలో ఇన్‌ఫ్లోలు బాగా పెరిగాయి.

NTR: చిన్నప్పుడు విన్న కథ తెరపై చూసినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు : ఎన్టీఆర్

NTR: చిన్నప్పుడు విన్న కథ తెరపై చూసినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు : ఎన్టీఆర్కాంతారతో పాన్ ఇండియా బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్న రిషబ్ శెట్టి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ప్రీక్వెల్ కాంతార: చాప్టర్ 1తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆయన స్వయంగా దర్శకత్వం వహించి, నటించారు. ఇటీవల విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అన్ని భాషలలో హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ అంచనాలను భారీగా పెంచింది. ప్రఖ్యాత పాన్-ఇండియా నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 2న దసరాకు విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మూడవ వారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు దసరా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతుండగా, అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం బయటకు వచ్చింది. కానీ ఇంట్లోకి వైల్డ్ కార్డ్‌ల ఎంట్రీలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, బృందం ఒక పోటీదారుడిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపాలని నిర్ణయించుకుంది. అందరికీ తెలిసినట్లే ప్రియా శెట్టి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లింది.

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తి

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తివరుణ్ సందేశ్, మధులిక వారణాసి, హీరో హీరోయిన్లుగా జాగృతి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఆర్యన్ సుభాన్ ఎస్.కె దర్శకత్వంలో బలగం జగదీష్ నిర్మిస్తున్నచిత్రం "కానిస్టేబుల్"" చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని ఓ ఎమోషనల్ పాటను హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆర్.నారాయణమూర్తి ఆవిష్కరించారు. ఈ పాటను రామారావు రచించగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ ఆలపించడం ఓ విశేషం.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తి

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తిఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నిన్న జరిగిన బాలక్రిష్ణ, కామినేని ప్రశ్న సమాధానాల అనంతరం చిరంజీవి వెంటనే స్పందించారు. దీనిపై అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం మేరకు చిరంజీవితోపాటు ఆర్. నారాయణ మూర్తి కూడా వెళ్ళారు. ఈ విషయాలను ఆయన ముందుంచగా జరిగింది ఏమిటో ఇలా తెలియజేశారు.

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలు

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలుఓజి. మొదటి షోతోనే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దానికి ప్రధాన కారణం 'హంగ్రీ చీటా' అంటూ వచ్చిన గ్లిమ్ప్స్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 'నెత్తురుకు మరిగిన హంగ్రీ చీటా..శత్రువును ఎంచితే మొదలు వేట..చూపు గాని విసిరితే ఓర కంట..డెత్ కోటా కన్ఫిర్మ్ అంట..' అంటూ ఆ గ్లిమ్ప్స్ తో పాటు వచ్చే లిరిక్స్ అభిమానులకు గూజ్ బంప్స్ తెప్పించాయి. సినిమాకి ప్రమోషన్స్ అవసరం లేనంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ తీసుకొచ్చాయి.
