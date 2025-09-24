బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025 (11:23 IST)

పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ల ప్రవర్తన పిల్లచేష్టలు.. బ్యాట్‌తోనే సమాధానం : టీమిండియా

Ryan ten Doeschate
ఆసియా కప్ సూపర్-4లో భారత్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు ప్రవర్తించిన తీరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. భారత ఆటగాళ్ళతో వాగ్వాదం చేయడమే కాకుండా.. హారిస్ రవూఫ్, షాహిబాద్ ఫర్హాన్ హావభావాలు భారత్‌ను కించపరిచేలా ఉన్నాయి. మ్యాచ్‌లో విజయంతో వారికి సరైన గుణపాఠం చెప్పారంటూ భారత జట్టుపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. పాక్ ప్లేయర్ల చేష్టలపై భారత సహాయక కోచ్ రైన్ టెన్ దస్కతే స్పందించాడు. అలాంటి సమయంలోనూ హుందాగా వ్యవహరించిన సూర్య సేనను అభినందించాడు. తాము ఇలాంటి వాటిని పట్టించుకోమని, బ్యాట్‌తోనే సమాధానం ఇస్తామని వ్యాఖ్యానించాడు.
 
'ఆసియా కప్‌లో భారత్ - పాక్ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఒత్తిడి ఏ స్థాయిలో ఉందో నేను చెబుతా. ఇలాంటప్పుడు వారి ప్రవర్తనను నియంత్రించడం చాలా కష్టం. హారిస్ రవూఫ్ ఏం చేశాడో చూశా. అదేమీ మమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేయలేదు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు.. మా కుర్రాళ్లు వ్యవహరించిన తీరుపై గర్వంగా ఉన్నా. మైదానంలో కేవలం బ్యాట్‌తోనే సమాధానం ఇవ్వాలని అనుకున్నారు. అదే చేసి చూపించారు' అని దస్కతే వెల్లడించాడు.  

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌కు వైరల్ ఫీవర్ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓజీ ఫీవర్ ప్రారంభం

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌కు వైరల్ ఫీవర్ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓజీ ఫీవర్ ప్రారంభంఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గత రెండు రోజులుగా వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. అయినా తన అధికారిక విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ, కళ్యాణ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు. సోమవారం జరిగిన కీలకమైన సమీక్ష సమావేశాలలో పాల్గొన్నారు. వైద్యులు డిప్యూటీ సీఎంకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆయన కోలుకోవడానికి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేశారు. ఇక పవన్ కల్యాణ్ కార్యాలయం నుండి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ప్రకటన వెలువడింది.

Mana Bathukamma 2025 Promo: మన బతుకమ్మ పాట ప్రోమో విడుదల (video)

Mana Bathukamma 2025 Promo: మన బతుకమ్మ పాట ప్రోమో విడుదల (video)తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (టీఎస్‌టీడీసీ) తెలంగాణ ప్రజల పండుగ బతుకమ్మకు సంబంధించిన పాట మన బతుకమ్మ 2025 ప్రోమోను విడుదల చేసింది. 49 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియో ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ పాట పూర్తి వెర్షన్ బుధవారం రాత్రి 8 గంటలకు విడుదల కానుంది. ఈ పాటలో ప్రముఖ కవి, గాయకుడు, ఎమ్మెల్సీ గోరేటి వెంకన్న రాసిన శక్తివంతమైన సాహిత్యం ఉంది. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం సమకూర్చారు. దీనిని అదితి భావరాజు, మంగ్లీ, గోరేటి వెంకన్న పాడారు. ప్రేమ దేశం ఫేమ్ ఈశ్వర్ పెంటి ఈ నృత్య దర్శకుడిగా వ్యవహరించారు.

భారత్ - పాక్‌ల మధ్య కాశ్మీర్ సమస్యను పరిష్కరించాలి : టర్కీ ప్రెసిడెంట్

భారత్ - పాక్‌ల మధ్య కాశ్మీర్ సమస్యను పరిష్కరించాలి : టర్కీ ప్రెసిడెంట్భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య దశాబ్దాలుగా ఉన్న కాశ్మీర్ సమస్యను ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి తీర్మానాలకు అనుగుణంగా పరిష్కరించాలని టర్కీ అధ్యక్షుడు రెసిప్ తయ్యప్ ఎర్డోగాన్ అన్నారు. చర్చల ద్వారానే కాశ్మీర్ ప్రజలకు మేలు జరగాలని కోరుకుంటున్నట్టు చెప్పారు.

Heavy Rains: సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు

Heavy Rains: సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలుబంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాను వ్యవస్థ కారణంగా సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో తెలంగాణ అంతటా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. ఐఎండీ అధికారులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 25న అల్పపీడన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని, ఇది సెప్టెంబర్ 26 నాటికి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

భారత్ - పాక్‌తో సహా మొత్తం ఏడు యుద్ధాలు ఆపాను.. శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలి : డోనాల్డ్ ట్రంప్

భారత్ - పాక్‌తో సహా మొత్తం ఏడు యుద్ధాలు ఆపాను.. శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలి : డోనాల్డ్ ట్రంప్భారత్ - పాకిస్థాన్ సహా మొత్తం ఏడు యుద్ధాలు ఆపానని, అందువల్ల నోబెల్ శాంతి బహుమతిని తనకే ఇవ్వాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు డిమాండ్ చేశారు. 150 దేశాల నేతలు హాజరైన ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి సమావేశంలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఐక్యరాజ్య సమితి పనితీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఐరాసవి ఉత్తుత్తి మాటలేనని, చేతల్లేవని ధ్వజమెత్తారు.

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ తన అభిమానులు దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న మైలురాయిని ఎట్టకేలకు సాధించారు. 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో తన 2023 చిత్రం 'జవాన్‌'కు ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని షారుఖ్ ఖాన్ స్వీకరించారు. 30 ఏళ్లకు పైగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న షారుఖ్‌కు ఇదే మొదటి జాతీయ అవార్డు కావడం విశేషం.

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబు

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబుపాతకాలం నటుడు శోభన్ బాబు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అప్పటి, ఇప్పటితరానికి ఆయన ఆదర్శంగా నిలుస్తుంటారు. సంపాదించిన దాచుకోవడమేని ఆయన తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలీదు. భూమిమీద రూపాయి పెట్టి కోటీశ్వరుడు అయిన ఆయన మొదట్లో చాలా బాధలు పడ్డారట. 200 రూపాయల కోసం పాముతో చెలగాటమాడే పాత్ర వేశాడట. భయంతో చేసిన ఆ పాత్ర గురించి నేపథ్యాన్ని రాజబాబు సోదరుడు చిట్టిబాబు ఓ ఇంటర్యూలో ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లి

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్ డ్రామా OG గురించిన సందడి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించి DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది, సెప్టెంబర్ 24న రాత్రి 10 గంటలకు ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు.

శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబంతో ప్రత్యేక సమావేశం అయిన మంచు మనోజ్

శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబంతో ప్రత్యేక సమావేశం అయిన మంచు మనోజ్మిరాయ్ చిత్ర బ్రహ్మాండ విజయం తర్వాత మంచు మనోజ్ పలు ప్రదేశాలను సందర్శిస్తున్నారు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం అయోధ్యకు వెళ్లి.. శ్రీరాముడిని దర్శించుకున్నారు. అయోధ్య నుంచే మిరాయ్ సినిమా సక్సెస్ టూర్ ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు మనోజ్ వెల్లడించారు. మొదట హనుమాన్ గఢీని దర్శించి పూజలు చేసిన మంచు మనోజ్...ఆ తర్వాత అయోధ్య ఆలయంలో శ్రీరాముడిని దర్శించుకున్నారు.

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్‎‎రవి ప్రకాష్, శివకుమార్, చరిష్మా శ్రీఖర్, సాయికి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా విద్రోహి. వి ఎస్‌ వి దర్శకత్వంలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం విజ్జన నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ని హీరో శ్రీకాంత్, ఫస్ట్ సాంగ్‌ని వివి వినాయక్ , 2nd సాంగ్ ఆర్ పి పట్నాయక్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ను తాజాగా కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించారు. త్వరలోనే విద్రోహి చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.
