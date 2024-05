ఐపీఎల్ 2024 సీజన్‌ ఫైనల్.. సన్ రైజర్స్ ఓటమి.. కావ్య పాప ఏడుపు

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యలోనే ముఖం చాటేసిన కావ్యమారన్.. కేకేఆర్ విజయానంతరం మళ్లీ స్టాండ్స్‌లోకి వచ్చింది.

అసాధారణ ప్రదర్శనతో ఫైనల్ చేరిన తమ జట్టును చప్పట్లతో అభినందించింది. ఈ వీడియోను చూసి సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అభిమానులు 'ధైర్యంగా ఉండండి మేడమ్' అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

Thank you #Kavya for all those emotions, expressions and moments! @SunRisers has been outstanding franchise. Winning and Loosing are part of the game. Comeback Stronger. Keep Smiling! ????????️#OrangeArmy pic.twitter.com/n1M5dyyYsF