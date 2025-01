మోకాళ్లతో తిరుమల మెట్లెక్కిన క్రికెట్ స్టార్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి

కాగా గత సంవత్సరం, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపిఎల్)లో అద్భుతమైన ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించాడు. ఇది భారత క్రికెట్ జట్టులో అతనికి స్థానం సంపాదించి పెట్టింది.





టి-20 మ్యాచ్‌లలో రాణించే యువ తెలుగు క్రికెటర్ తరువాత భారతదేశం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో అనూహ్యంగా అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ సిరీస్‌లో నితీష్ భారతదేశానికి రెండవ అత్యధిక రన్-స్కోరర్‌గా అవతరించాడు. ఐదు వికెట్లు సాధించి తన ప్రతిభను చాటాడు.

Nitish Kumar Reddy climbed the stairs of Tirupati after returning home. ❤️ pic.twitter.com/FNUooO3p7M