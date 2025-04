ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో రజత్ పాటిదార్ 1,000 పరుగులు చేసిన రెండవ వేగవంతమైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. కేవలం 30 ఇన్నింగ్స్‌లలో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. అలా చేయడం ద్వారా, అతను గతంలో 31 ఇన్నింగ్స్‌లలో ఈ ఘనత సాధించిన సచిన్ టెండూల్కర్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇద్దరినీ అధిగమించాడు.

ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) ఆటగాడు సాయి సుదర్శన్ ఉన్నాడు. అతను కేవలం 25 ఇన్నింగ్స్‌లలో ఈ మైలురాయిని సాధించాడు. సచిన్ టెండూల్కర్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ తర్వాత, ముంబై ఇండియన్స్‌కు చెందిన తిలక్ వర్మ ప్రస్తుతం 33 ఇన్నింగ్స్‌లలో 1,000 పరుగులు సాధించి నాల్గవ స్థానంలో ఉన్నాడు.

ఈ సీజన్‌లో ఆర్‌సిబికి కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న రజత్ పాటిదార్ ఇప్పటివరకు ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో 209 పరుగులు చేసి, జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతానికి, ఆర్సీబీ ఈ సీజన్‌లో ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడి, నాలుగు విజయాలు సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో నాల్గవ స్థానంలో ఉంది.

Bhuvi said : “Rajat Patidar has been very good. The best thing is that he's been calm. That's what we need, especially in this format because when you lose matches, the easy thing is to panic. And that's not what he has done.”



