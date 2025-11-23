సోమవారం, 24 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 23 నవంబరు 2025 (16:50 IST)

గౌహతి టెస్ట్ మ్యాచ్ : రెండో టెస్ట్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 489 రన్స్‌కు సౌతాఫ్రికా ఆలౌట్

South Africa Beat India
గౌహతి వేదికగా భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సఫారీలు తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 489 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యారు. సఫారీ ఆటగాళ్లలో ముత్తుసామి సెంచరీ చేసాడు. తొలి రోజు స్కోరు 247/6 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోర్‌తో రెండో రోజు ఆటను ప్రారంభించిన ఆ జట్టు భారీ స్కోరు సాధించింది. ఓవర్‌నైట్ 25 పరుగులతో ఆటను కొనసాగించిన ముత్తుసామి (109; 206 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) సెంచరీ చేశాడు. టెస్టుల్లో అతనికిది తొలి శతకం కావడం విశేషం. 
 
తొమ్మిదో స్థానంలో వచ్చిన మార్కో యాన్సెన్ (93; 91 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 53 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన యాన్సెన్ చివరి వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు. కైల్ వెరినె (45; 122 బంతుల్లో) రాణించాడు. తొలి రోజు ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (49), తెంబా బావుమా (41), మార్‌క్రమ్ (38), రికెల్‌టన్ (35) పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో కుల్‌దీప్ యాదవ్ 4, రవీంద్ర జడేజా, సిరాజ్, బుమ్రా రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. 

భవిష్యత్‌లో సింధ్‌ ప్రాంతం భారత్‌లో కలవొచ్చు : కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్

భవిష్యత్‌లో సింధ్‌ ప్రాంతం భారత్‌లో కలవొచ్చు : కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్పాకిస్థాన్‌ దేశంలో అంతర్భంగా ఉన్న సింధ్ ప్రాంతం భవిష్యత్‌లో భారత్‌లో కలవొచ్చని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. ఈ ప్రాంతం నేడు భారత్‌లో భాగం కాకపోయినా ఇక్కడి నాగరికత వారసత్వంతో ఇప్పటికీ ముడిపడివుందన్నారు. అందువల్ల భవిష్యత్‌లో సరిహద్దులు మారొచ్చని, 1947లో దేశ విభజన అనంతరం పాకిస్థాన్‌లో భాగమైన సింధ్ ప్రాంతం భవిష్యత్‌లో తిరిగి భారత్‌లో విలీనం కావొచ్చని ఆయన అన్నారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచనదక్షిణ అండమాన్‌ సముద్రంలో తీవ్ర అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ సోమవారానికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆ తర్వాత రానున్న 48 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

సి.కళ్యాణ్‌ను ఎన్‌కౌంటర్ చేస్తే ఆ బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది? 'ఐబొమ్మ' రవి తండ్రి

సి.కళ్యాణ్‌ను ఎన్‌కౌంటర్ చేస్తే ఆ బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది? 'ఐబొమ్మ' రవి తండ్రిపైరసీకి పాల్పడినందుకు తన కుమారుడు, 'ఐబొమ్మ' నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని ఎన్‌కౌంటర్ చేయాలన్న ప్రముఖ నిర్మాత సి. కళ్యాణ్‌ వ్యాఖ్యలను 'ఐబొమ్మ' రవి తండ్రి అప్పారావు తీవ్రంగా స్పందించారు. సి.కళ్యాణ్‌ను ఎన్‌కౌంటర్ చేస్తే ఆ బాధ ఏంటో తెలుస్తుందని ఆయన ఘాటుగా బదులిచ్చారు. తన కుమారుడిని ఉద్దేశించి అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏమాత్రం సబబు కాదన్నారు.

విమాన ప్రయాణికులకు శుభవార్త ... త్వరలో తీరనున్న రీఫండ్ కష్టాలు...

విమాన ప్రయాణికులకు శుభవార్త ... త్వరలో తీరనున్న రీఫండ్ కష్టాలు...విమాన ప్రయాణికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పనుంది. అత్యవసర కారణాలతో ప్రయాణాన్ని కొన్ని గంటలకు ముందు టిక్కెట్ రద్దు చేసుకున్నా... ఇకపై టిక్కెట్ మొత్తంలో సింహ భాగం రీఫండ్ ఇవ్వనున్నారు. విమాన టికెట్‌లోనే అంతర్లీనంగా ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా చివరి నిమిషంలో టిక్కెట్ రద్దు చేసుకున్నా 80 శాత వరకు రీఫండ్ పొందేలా కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది. రానున్న రెండు, మూడు నెలల్లో ఈ విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు పౌర విమానయాన శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది.

ఎక్కడో తప్పు జరిగింది... కమిటీలన్నీ రద్దు చేస్తున్నా : ప్రశాంత్ కిషోర్

ఎక్కడో తప్పు జరిగింది... కమిటీలన్నీ రద్దు చేస్తున్నా : ప్రశాంత్ కిషోర్ఎక్కడో తప్పు జరిగిందని, అందువల్ల తమ పార్టీకి చెందిన కమిటీలన్నింటిని రద్దు చేస్తున్నట్టు జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, జాతీయ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, బీహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన ఆరోపించారు. అయితే దీన్ని నిరూపించేందుకు తన వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలే లేవన్నారు.

ప్రభాస్ స్పిరిట్ మూవీ ప్రారంభమైంది... చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా..

ప్రభాస్ స్పిరిట్ మూవీ ప్రారంభమైంది... చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా..టాలీవుడ్ మోస్ట్ బ్యాచిలర్ హీరో ప్రభాస్ హీరోగా దర్శకుడు సందీప్‌ రెడ్డి వంగా ప్రకటించిన చిత్రం 'స్పిరిట్‌'. ఎప్పటి నుంచో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ఆదివారం మొదలైంది. ప్రారంభోత్సవానికి ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

మతం పేరుతో ఇతరులను చంపడం - హింసించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తా : ఏఆర్ రెహ్మాన్

మతం పేరుతో ఇతరులను చంపడం - హింసించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తా : ఏఆర్ రెహ్మాన్మతం పేరుతో ఇతరులను చంపడాన్ని, హింసించడాన్ని తాను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తానని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహ్మాన్ అన్నారు. ఆయన తన మత విశ్వాసాలు, చేపట్టే ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలోపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సినీ నటి హేమకు కర్నాటక కోర్టులో ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసు కొట్టివేత

సినీ నటి హేమకు కర్నాటక కోర్టులో ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసు కొట్టివేతటాలీవుడ్ సినీ నటి హేమకు కర్నాటక కోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఆమెపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును కొట్టివేస్తూ కర్నాట హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. అయితే, ఈ విషయాన్ని ఆమె తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ ఎమోషనల్ వీడియోను షేర్ చేశారు.

Harish Kalyan: హ‌రీష్ క‌ళ్యాణ్ హీరోగా దాషమకాన్ టైటిల్ ప్రోమో

Harish Kalyan: హ‌రీష్ క‌ళ్యాణ్ హీరోగా దాషమకాన్ టైటిల్ ప్రోమోవైవిధ్యమైన సినిమాలో ఆక‌ట్టుకుంటోన్న హ‌రీష్ క‌ళ్యాణ్ క‌థానాయ‌కుడుగా న‌టిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ దాషమకాన్. ఐడీఏఏ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, థింక్ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్స్‌పై ఈ మాస్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌ను వినీత్ వ‌ర‌ప్ర‌సాద్ స్వీయ ద‌ర్శ‌క నిర్మాణంలో రూపొందిస్తున్నారు. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో రాబోతున్న ఈ సినిమా టైటిల్ ప్రోమోను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

Ramana Gogula: ఆస్ట్రేలియా టూ అమెరికా..రమణ గోగుల మ్యూజిక్ జాతర

Ramana Gogula: ఆస్ట్రేలియా టూ అమెరికా..రమణ గోగుల మ్యూజిక్ జాతరవిశ్వ వేదికలపై తెలుగు పాటల జెండాను ఎగరేసేందుకు, ఏళ్ల నాటి మన స్మృతులను మళ్ళీ మీటేందుకు సిద్ధమయ్యారు రమణ గోగుల మెల్‌బోర్న్. మామా క్రియేటివ్ స్పేస్ , టాప్ నాచ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఆస్ట్రేలియా సంయుక్తంగా "ఇన్ కాన్వర్సేషన్స్ విత్ ది ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ - రమణ గోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ఫిబ్రవరి 2026" పేరిట ఒక భారీ సంగీత యాత్రను ప్రకటించాయి.
Webdunia
