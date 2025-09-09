మార్చురీకి తరలించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా.. 'సార్.. నేను బతికే ఉన్నాను' అంటూ లేచి కూర్చొన్న వ్యక్తి...
ఓ వ్యక్తి ముఖం ప్రమాదవశాత్తు బురదలో కూరుకునిపోయింది. పైగా, అతనిలో ఎలాంటి చలనం లేదు. దీంతో అతను చనిపోయాడని అంతా భావించారు. అయితే, ఆరు గంటల తర్వాత లేచి సార్.. నేను బతికే ఉన్నాను అంటూ లేచి కూర్చొన్నాడు. అతన్ని చూడగానే గ్రామస్థులంతా నివ్వెరపోయారు. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో ప్రతి ఒక్కరూ భయంతో పరుగులు తీశారు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సాగర్ జిల్లా పరిధిలోని ఖురాయ్ గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ సంఘటన జరిగింది.
ధనోరా, బంఖిరియా గ్రామాల మధ్య రోడ్డు పక్కన బురదలో ఓ వ్యక్తి ముఖం నేలకు ఆనుకుని పడి ఉండగా, గంటల తరబడి అతను కదలకుండా ఉండటంతో చనిపోయి ఉంటాడని భావించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్చార్జ్ హుకుమ్ సింగ్ తన బృందంతో కలిసి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
ముందుజాగ్రత్తగా శవ వాహనాన్ని కూడా రప్పించారు. అప్పటికే అక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామస్థులు గుమిగూడారు. పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ పూర్తి చేసి, శవాన్ని తరలించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. గ్రామస్థుల సహాయంతో మృతదేహాన్ని పైకి లేపడానికి ప్రయత్నించిన క్షణంలో ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది.
బురదలో పడి ఉన్న వ్యక్తిలో ఒక్కసారిగా కదలిక వచ్చింది. అతను నెమ్మదిగా కళ్లు తెరిచి, లేచి నిలబడ్డాడు. వణుకుతున్న స్వరంతో, "సార్, నేను బతికే ఉన్నాను" అని పోలీసులతో చెప్పాడు. ఆ మాట వినగానే పోలీసులు, గ్రామస్థులు ఒక్కసారిగా నిశ్చేష్టులయ్యారు. కొందరు తమ కళ్లను తామే నమ్మలేకపోతే, మరికొందరు దెయ్యం అనుకుని భయంతో వెనక్కి తగ్గారు.
పోలీసులు అతన్ని ప్రశ్నించగా అసలు విషయం బయటపడింది. తాను అతిగా మద్యం సేవించానని, రోడ్డు పక్కన మూత్ర విసర్జనకు ఆగి, అదుపుతప్పి బురదలో పడిపోయానని చెప్పాడు. తీవ్రమైన మత్తులో ఉండటంతో పైకి లేవలేక గంటల తరబడి అక్కడే పడి ఉన్నానని వివరించాడు. అతని బైక్ కూడా సమీపంలోనే పోలీసులకు లభించింది.