మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (20:46 IST)

ప్రియురాలితో రాత్రంతా గడిపి హత్య చేసి ఇంట్లోనే సమాధి చేసిన కర్కోటకుడు

Crime
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్ నగరం పరిధిలోని నివారి జిల్లా రాజపురా గ్రామంలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. తన ప్రియురాలిని ఇంటికి పిలిచి ఆమెతో రాత్రంతా గడిపి, ఆమె తనను పెళ్లాడమంటూ ఒత్తిడి చేయడంతో హత్య చేసి ఆమెను తన ఇంట్లోనే సమాధి చేసాడు. ఆ సమాధి పైన ఆవు పేడతో అలికి దానిపైన మంచం వేసుకుని హాయిగా నిద్రపోయాడు. ఐతే సదరు మహిళ కనిపించకపోవడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దాంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గ్రామంలో నివాసం వుంటున్న రతిరామ్ అనే వ్యక్తికి హత్యగావింపడిన మహిళతో కొన్ని నెలలుగా వివాహేతర సంబంధం సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో అక్టోబరు 2న తన ఇంట్లో ఎవరూ లేరనీ, ఏకాంతంగా గడిపేందుకు రావాలంటూ మహిళకు ఫోన్ చేసాడు. ఆరోజు రాత్రి ఇద్దరూ గడిపారు. అనంతరం సదరు మహిళ రతిరాంతో తనను పెళ్లాడాలంటూ ఒత్తిడి చేసింది.
 
ఐతే అందుకు ఎంతమాత్రం అంగీకరించిన రతిరాం, ఆమెను అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీనితో ఆమెను హత్య చేసి తన ఇంట్లోనే గొయ్యి తవ్వి ఆమెను పాతేసాడు. ఆ తర్వాత ఆవు పేడ, మట్టి కలిపి సమాధి పైన అలికాడు. దానిపైన మంచం వేసుకుని గత 3 రోజులుగా నిద్రపోయాడు. ఐతే మహిళ కనిపించకపోవడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేసారు. ఫిర్యాదు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసారు. తమదైన శైలిలో విచారణ జరపడంతో విషయాన్నంతా చెప్పేసాడు. ట్విస్ట్ ఏమిటంటే... వాస్తవం అంతా చెప్పిన నిందితుడు వాష్ రూంకి వెళ్లొస్తానని చెప్పి పోలీసుల కన్నుగప్పి పరారయ్యాడు. ప్రస్తుతం అతడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

రాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను జంటగా డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదు

రాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను జంటగా డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదురాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారులుగా పోలూరు కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సౌతిండియ‌న్ స్క్రీన్స్ నిర్మాణంలో రూపొందుతోన్న సిరీస్‌ డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదు. అక్టోబ‌ర్ 31 నుంచి జీ 5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రెక్కీ, విరాట‌పాలెం: పీసీ మీనా రిపోర్టింగ్ వంటి స‌క్సెస్‌ఫుల్ సిరీస్‌ల‌ను అందించిన సౌతిండియ‌న్ స్క్రీన్స్ దీన్ని రూపొందిస్తోంది. పోలూరు కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Silambarasan TR : సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ లో అరసన్

Silambarasan TR : సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ లో అరసన్హీరో సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్, లెజెండరీ నిర్మాత కలైపులి ఎస్. ధాను క్రేజీ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్న చిత్రంకు అరసన్ అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్ తో అభిమానుల్లో సందడి నెలకొంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో సిలంబరసన్ TR పవర్ ఫుల్ గా కనిపించారు.

Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోన

Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోనమిరాయ్ చిత్రం తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ తెలుసు కదా. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా పాటలు చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ నీరజ కోన సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Shobitha Dhulipala: క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి పోస్ట్ పెట్టి శోభితను పడేసిన నాగచైతన్య

Shobitha Dhulipala: క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి పోస్ట్ పెట్టి శోభితను పడేసిన నాగచైతన్యజగపతి బాబు హోస్ట్ చేసిన జయమ్ము నిశ్చయమ్ము రా షోలో కనిపించిన సందర్భంగా, చైతన్య తాను మొదటిసారి శోబితను ఎలా కలిశానో గురించి తెరిచాడు. “మేము ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కలిశాము. నా భాగస్వామి అక్కడ దొరుకుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నాకు ఆమె పని ఇప్పటికే తెలుసు. ఒక రోజు నేను షోయు, నా క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి పోస్ట్ చేసినప్పుడు, ఆమె వ్యాఖ్యలలో ఒక ఎమోజీని వేసింది. అలా మా సంభాషణ ప్రారంభమైంది మరియు వెంటనే, మేము కలుసుకున్నాము, ”అని అతను చిరునవ్వుతో పంచుకున్నాడు.

Shilpa Shetty: నటి శిల్పా శెట్టి పై ముంబై పోలీసులు దర్యాప్తు

Shilpa Shetty: నటి శిల్పా శెట్టి పై ముంబై పోలీసులు దర్యాప్తువ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారి ఈ కేసు దాఖలు చేశారు, శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా వ్యాపారానికి ఉపయోగించాల్సిన దాదాపు రూ. 60 కోట్లు తీసుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. బదులుగా ఆ డబ్బును వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించారని కొఠారి పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com