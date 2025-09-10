Army: నేపాల్లో కొనసాగుతున్న అశాంతి.. అమలులో కర్ఫ్యూ- రంగంలోకి సైన్యం
శాంతిభద్రతలను కాపాడే బాధ్యతను నేపాల్ సైన్యం స్వీకరించింది. బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు దేశవ్యాప్తంగా కర్ఫ్యూ అమలులో ఉంటుందని నేపాల్ సైన్యం ప్రకటించింది. దేశంలో కొనసాగుతున్న అశాంతి ప్రమాదాల కారణంగా ఈ చర్య తీసుకోబడింది.
స్థానిక పరిపాలన చట్టం 1971 ప్రకారం, హోం మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పౌర అధికారం అయిన జిల్లా పరిపాలన కార్యాలయం ఇప్పటివరకు కర్ఫ్యూను అమలు చేస్తోంది. బుధవారం జరిగిన జనరల్ జెడ్ నిరసనల సందర్భంగా పౌర అధికారులు పూర్తిగా గందరగోళంలో పడ్డారు.
ఈ సందర్భంగా అనేక ప్రభుత్వ భవనాలు, ప్రైవేట్ ఆస్తులు ధ్వంసం చేయబడ్డాయి. దహనం చేయబడ్డాయి, నేపాల్ సైన్యం బుధవారం రాత్రి దేశంలో శాంతిభద్రతల కోసం రంగంలోకి దిగుతున్నట్లు ప్రకటించింది.
శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన అవసరాన్ని పేర్కొంటూ, బుధవారం విధించిన కర్ఫ్యూను మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు దేశవ్యాప్తంగా అమలులో ఉంటుందని భద్రతా అధికారులు తెలిపారు.
మారుతున్న పరిస్థితిని బట్టి మరిన్ని పొడిగింపులు నిర్ణయించబడతాయి. వివిధ అరాచక వ్యక్తులు, గ్రూపులు చొరబడి, ఉద్యమం పేరుతో విధ్వంసం, దహనం, దోపిడీ, వ్యక్తులపై లక్ష్యంగా చేసుకున్న దాడులకు ప్రయత్నించడం వంటి కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై ఉన్నాయని తేలింది. దీంతో సైన్యం రంగంలోకి దిగింది.
కర్ఫ్యూ అమలు గురించి ప్రకటనలు చేస్తూ ఆర్మీ సిబ్బంది కనిపిస్తారు. ఆర్మీ ప్రకటన ప్రకారం, అంబులెన్స్లు, శవపేటికలు, అగ్నిమాపక దళాలు, ఆరోగ్య కార్యకర్తల రవాణా, పారిశుద్ధ్య వాహనాలు వంటి ముఖ్యమైన సేవా వాహనాలు ఆంక్షల సమయంలో పనిచేయడానికి అనుమతించబడతాయి.
సజావుగా కార్యకలాపాల కోసం సమీపంలోని భద్రతా సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకోవాలని అధికారులు అభ్యర్థించారు. ప్రదర్శనల నెపంతో ప్రజలు, ఆస్తులపై జరిగే ఏవైనా విధ్వంసం, దోపిడీ, దహనం లేదా దాడులను క్రిమినల్ నేరాలుగా పరిగణిస్తామని, భద్రతా దళాలు కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాయని సైన్యం హెచ్చరించింది.