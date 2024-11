హలోవీన్ వేడుకలు.. భారతీయులు కెనడాను నాశనం చేశారు..! (video)

ఈ సంఘటన కెనడాలోని పొరుగున ఉన్న అనేక ఇళ్లల్లో క్యాండీలు, డెకరేషన్ లైట్లు దొంగిలిస్తున్నట్లున్న ఓ మహిళకు సంబంధించిన సీసీటీవి ఫుటేజ్ వీడియో తెరపైకి వచ్చింది.

చూడటానికి ఆమె భారతీయ మహిళలా ఉన్నారని నెట్టింట రచ్చ జరుగుతోంది. దీంతో స్థానిక కెనడియన్ల నుంచి ఈ ఘటనపై జాత్యాహంకార వ్యాఖ్యలు మొదలుపెట్టేశారు. ఇందులో భాగంగా... "భారతీయులు కెనడాను నాశనం చేశారు..!" అని ఒకరు కామెంట్ చేస్తే... "మిఠాయిలు దొంగిలించాల్సిన పనికి పూనుకున్నారంటే చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉండి ఉండాలి!" అని ఇంకొకరు స్పందించారు.

దీంతో... అసలు విషయం, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా ఇలా ఒక మహిళ చేసిన పనిని పూర్తి దేశానికి అంటగట్టడం వారి పైత్యానికి, అవివేకానికి, అజ్ఞానానికి నిదర్శనం అంటూ మరికొంతమంది కామెంట్ పెడుతున్నారు.

Trick Or Thief In Markham ????????, Same Woman Raids All The Candy For Halloween ???? pic.twitter.com/t01kYCWku0