Shruti Haasan- ఐపీఎల్ 2025: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఓటమి.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న శ్రుతిహాసన్ (Video)

సీఎస్కే ఓటమి తర్వాత, శ్రుతి హాసన్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఓటమి తర్వాత, ఆమె కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ కనిపించింది. శ్రుతి హాసన్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అయింది. ఆమె స్నేహితులతో కలిసి మ్యాచ్‌ను వీక్షించి, ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చుని ఆటను చూస్తూ ఆనందించింది.

మహేంద్ర సింగ్ ధోని బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినప్పుడు శ్రుతి హాసన్ తన మొబైల్ ఫోన్‌లో అతని ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఆనందంగా కనిపించింది. అయితే, సీఎస్కే మ్యాచ్ ఓడిపోయినప్పుడు ఆమె నిరాశ చెందింది. దీనితో ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.

సొంత మైదానంలో జరిగిన ఓటమి చెన్నై అభిమానులను కూడా తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. వారు ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ ఫలితంతో, CSK ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుండి దాదాపు నిష్క్రమించింది.

అద్భుతం జరగకపోతే, చెన్నై గ్రూప్ దశ దాటి ముందుకు సాగడం దాదాపు అసాధ్యం. ఆ జట్టు మిగిలిన ఐదు మ్యాచ్‌లను గణనీయమైన తేడాతో గెలవాలి. ఇప్పటివరకు, చెన్నై తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు ఆడి, రెండింటిలో మాత్రమే గెలిచి, ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున ఉంది. ఇంతలో, ఈ విజయంతో హైదరాబాద్ తన స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంది.

Shruthi Hassan Crying Because of Chennai kings Lose The Important Match Against Sunrise hyderabad #ShrutiHaasan #ChennaiSuperKings #CSKvsSRH2025 pic.twitter.com/axJg47jG63