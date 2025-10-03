Google: ఉద్యోగులకు షాకిచ్చిన గూగుల్.. 100 మంది ఉద్యోగులు అవుట్
ఉద్యోగులకు గూగుల్ షాక్ ఇచ్చింది. గూగుల్ మరో రౌండ్ తొలగింపులను ప్రకటించింది. ఇటీవలి నెలల్లో, మైక్రోసాఫ్ట్, అమేజాన్, గూగుల్ వంటి టెక్ మేజర్లు వివిధ జట్లలో ఉద్యోగాలను తగ్గించాయి. ఈసారి, గూగుల్ క్లౌడ్ సేవల డిజైన్ విభాగం నుండి 100 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది.
కొన్ని క్లౌడ్ డిజైన్ బృందాలను సగానికి తగ్గించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. మునుపటి రౌండ్ల మాదిరిగా కాకుండా, తొలగించబడిన వారిలో ఎక్కువ మంది అమెరికన్లు కావడం గమనార్గం. గూగుల్ తన ఏఐ-సంబంధిత ఆశయాలు, భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులను విస్తరించడంపై వనరులను కేంద్రీకరించడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు చెబుతారు.
సెప్టెంబర్లో, గూగుల్ జెమిని, ఏఐ యూనిట్ల నుండి 200 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. ఈ ప్రాజెక్టులు ఎలా పనిచేస్తాయో ప్రశ్నించిన తర్వాత వారిలో కొందరు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారని చెప్పారు. ఈ నిర్ణయాలు కంపెనీ అంతర్గత స్వరాలను నిర్వహించడం గురించి ఆందోళనలకు తోడ్పడ్డాయి.
2025లో గూగుల్లో ఇది మొదటి రౌండ్ తొలగింపులు కాదు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, కంపెనీ క్లౌడ్ విభాగంలోని ఉద్యోగులను తొలగించింది. వ్యాపారానికి ప్రత్యక్షంగా దోహదపడే రంగాలపై మాత్రమే దృష్టి సారిస్తుందని పేర్కొంది.
ఈ చర్య అనేక మందికి షాకిచ్చింది. ఉద్యోగాల కోతలు ప్రపంచ వ్యాపారం, ప్లాట్ఫారమ్లు, పరికరాల బృందాలను కూడా దెబ్బతీశాయి. హెచ్ఆర్, హార్డ్వేర్, ప్రకటనలు, శోధన, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, వాణిజ్య విభాగాలలోని ఉద్యోగులకు గూగుల్ స్వచ్ఛంద నిష్క్రమణ ప్యాకేజీలను కూడా అందించింది.