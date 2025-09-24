వాట్సాప్లో సరికొత్త ఫీచర్... అదేంటంటే...
ఫేస్బుక్ మాతృసంస్థ మెటాకు చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మెసేగజింగ్ యాప్ వాట్సాప్లో మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇదివరకే వాయిస్ మెసేజ్లను టెక్ట్స్ రూపంలో అందించే సదుపాయం తెచ్చిన వాట్సప్.. తాజాగా మెసేజ్లను నచ్చిన భాషలో చదువుకునే సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫీచర్ భాష అంతరాలను తొలగించనుందని వాట్సప్ తన బ్లాగ్పోస్ట్లో పేర్కొంది.
తాము తీసుకొచ్చిన ఈ ఫీచర్ వ్యక్తిగత చాట్స్తోపాటు, గ్రూప్ సందేశాలు, ఛానల్లో వచ్చే సందేశాలకూ పనిచేస్తుందని వాట్సప్ తెలిపింది. ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ యూజర్లకు ఈ ఫీచర్ను రోల్ ఔట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అంటే త్వరలో యూజర్లందరికీ ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. ఆండ్రాయిడ్లో ఇంగ్లీష్, స్పానిష్, హిందీ, పోర్చుగీస్, రష్యన్, అరబిక్ భాషలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐఓఎస్లో మొత్తం 19 భాషలను ఇది అనువదించగలదు.
వాట్సప్లో వచ్చే సందేశాన్ని మీరు అనువాదం చేయాలనుకుంటే ఆ సందేశంపై లాంగ్ ప్రెస్ చేయాల్సిఉంటుంది. అక్కడ మీకు ట్రాన్స్లేట్ అనే ఫీచర్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏ భాషలోకి అనువదించాలని అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆండ్రాయిడ్ కావాలంటే ఆటోమేటిక్ ట్రాన్సలేషన్ ఫీచర్ను కూడా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
అప్పుడే వచ్చే ప్రతి సందేశం కూడా ఆటోమేటిక్గా అనువాదం అవుతుంది. ఈ అనువాద ప్రక్రియ డివైజ్లోనే జరుగుతుందని, వాట్సప్ ఈ సందేశాలను చదవబోదని తన బ్లాగ్ పోస్టులో పేర్కొంది. వాట్సప్కు ఇటీవల ఏఐని జోడించిన నేపథ్యంలో ఈ సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చింది. భవిష్యత్లో మరిన్ని భాషలకు ఈ అనువాద సదుపాయం విస్తరించనుంది.