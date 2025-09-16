బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (23:45 IST)

భారతదేశంలో వాట్సాప్ రెండవ వ్యాపార సదస్సు: నూతన ఫీచర్లను ప్రదర్శిస్తుంది

WhatsApp
ముంబై: అన్ని పరిమాణాల వ్యాపారాలను వారి మార్కెట్టును విస్తరించడంలో, మెరుగైన, ఆనందదాయకమైన కస్టమర్ అనుభవాలను సృష్టించడంలో, అలాగే వ్యాపార వృద్ధిని సాధించడంలో సాధికారత కల్పించాలనే తన కట్టుబాటును పునరుద్ఘాటిస్తూ, వాట్సాప్ ముంబైలో జరిగిన తన రెండవ వార్షిక బిజినెస్ సమ్మిట్‌లో నూతన టూల్స్, మెరుగైన ఫీచర్లను ఆవిష్కరించింది. ఇవి ప్రత్యేకంగా లోతైన కస్టమర్ కనెక్షన్లను పెంపొందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
 
వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్ ద్వారా చెల్లింపులు
ఇప్పటికే ఉన్న విస్తృత సామర్థ్యాలపై ఆధారపడి, వాట్సాప్ ఇప్పుడు చిన్న వ్యాపారాల కోసం కొత్త చెల్లింపు పరిష్కారాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్‌లో నేరుగా అందుబాటులో ఉన్న ఈ సౌకర్యం ద్వారా, చిన్న వ్యాపారాలు వేగవంతంగా, సమర్థవంతంగా అమ్మకాలను ముగించగలుగుతాయి. ఒకే ట్యాపుతో క్యూఆర్ కోడ్లను షేర్ చేయడం ద్వారా, వినియోగదారులు తమకు ఇష్టమైన చెల్లింపు పద్ధతిని ఉపయోగించి నేరుగా వాట్సాప్‌లోనే సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపులు చేయగలరు. ఇన్-యాప్ కాలింగ్, బిజినెస్ AI తో కస్టమర్ మద్దతును విస్తృత స్థాయిలో అందిస్తుంది
 
వాట్సాప్ తన బిజినెస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో కొత్త ఇన్-యాప్ కాలింగ్ ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు ఒకే ట్యాప్తో యాప్‌లోనే నేరుగా పెద్ద వ్యాపారాలకు కాల్ చేయగలరు లేదా తాము అభ్యర్థించిన వ్యాపారాల నుండి కాల్స్ స్వీకరించగలరు. కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌తో నేరుగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉన్న సంక్లిష్ట ప్రశ్నలకు ఇది ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. భారతదేశంలోని అన్ని వాట్సాప్ బిజినెస్ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రాబోతున్న ఈ సౌకర్యం, వాయిస్ సందేశాలు, వీడియో కాల్స్ వంటి అదనపు మద్దతు అవకాశాలను కూడా విస్తరిస్తుంది. దీని ద్వారా టెలిహెల్త్ అపాయింట్‌మెంట్‌ల వంటి కొత్త వినియోగ సందర్భాలకు మార్గం సుగమమవుతుంది.
 
వాట్సాప్ బిజినెస్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తీసుకువస్తున్న తాజా అప్‌డేట్‌లు వినియోగదారులు తమకు అనువైన విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కొత్త మార్గాలను అందిస్తున్నాయి. వాయిస్ కాలింగ్ ఫీచర్ ద్వారా కస్టమర్లు ఒకే ట్యాప్తో నేరుగా వ్యాపారాలతో మాట్లాడగలుగుతారు. అదే సమయంలో, వ్యాపారాలు బిజినెస్ AIని అమలు చేస్తూ, స్కేల్‌లో కస్టమర్ మద్దతును అందించగలుగుతున్నాయి.
 
యాడ్స్ మేనేజర్లో కేంద్రీకృత ప్రచారాలు
భారత వ్యాపారాలకు ఇప్పుడు ఒకే యాడ్స్ మేనేజర్ ద్వారా వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లపై తమ మార్కెటింగ్ వ్యూహాన్ని రూపొందించుకోవడం, నిర్వహించుకోవడం సులభం అవుతోంది. ఈ కేంద్రీకృత పరిష్కారం ద్వారా వ్యాపారాలు ఒకే సృజనాత్మకత, సెటప్ ప్రక్రియలు, బడ్జెట్లను ఉపయోగించుకోగలుగుతాయి. నమోదు చేసుకున్న తర్వాత, వ్యాపారాలు తమ సబ్‌స్క్రైబర్ల జాబితాను అప్లోడ్ చేసి, అదనపు ప్లేస్‌మెంట్‌గా మార్కెటింగ్ మెస్సేజులను స్వయంగా ఎంచుకోవచ్చు లేదా అడ్వాంటేజ్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. మెటా యొక్క AI ఆధారిత వ్యవస్థలు పనితీరును గరిష్టం చేసేందుకు బడ్జెట్‌లను ప్లేస్‌మెంట్‌లపై ఆటోమేటిక్‌గా ఆప్టిమైజ్ చేస్తాయి. వాట్సాప్ స్టేటస్ ట్యాబ్‌లో మరిన్ని వ్యాపారాలు, ఛానెల్స్‌ను కనుగొనడంలో ప్రజలకు సహాయపడుతోంది
 
ప్రతి రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.5 బిలియన్ మంది వినియోగదారులు ఉపయోగించే వాట్సాప్ అప్‌డేట్స్ ట్యాబ్ ఇక్కడ వ్యాపారాలు, క్రియేటర్ల వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలను అందిస్తోంది. స్టేటస్‌లో ప్రకటనలు, ప్రమోటెడ్ ఛానెల్స్, చానెల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా వారు మరింత విస్తృతంగా చేరుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తోంది. మారుతి సుజుకి, ఎయిర్ ఇండియా, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఇప్పటికే స్టేటస్‌లో ప్రకటనలను వినియోగిస్తున్నాయి. భారతదేశంలో అప్‌డేట్స్ ట్యాబ్ ఉపయోగించే వినియోగదారులు ఈ ఫీచర్‌లను త్వరలో చూడడం ప్రారంభిస్తారు. అదేవిధంగా, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి పాపులర్ ఛానెల్స్ కూడా ఇప్పటికే ప్రమోటెడ్ ఛానెల్స్ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాయి. ఈ కొత్త ఫీచర్లు వచ్చే కొన్ని నెలల్లో దశలవారీగా ప్రవేశపెట్టబడతాయి. ముఖ్యంగా, ఇవన్నీ కస్టమర్ల వాట్సాప్ చాట్స్, ఇన్‌బాక్స్‌లకు పూర్తిగా వేరుగా ఉంటాయి, అందువల్ల వ్యక్తిగత కమ్యూనికేషన్ అనుభవం నిరాటంకంగా కొనసాగుతుంది.
 
బ్రాండ్, దాని ఉత్పత్తుల యొక్క ఆవిష్కరణను పెంచడానికి మారుతి సుజుకి స్టేటస్‌లో ప్రకటనలను ఎలా ఉపయోగిస్తుందో కూడా వాట్సాప్ ప్రదర్శించింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, మిస్టర్. భువన్ ధీర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, మార్కెటింగ్, MSIL ఇలా అన్నారు, వ్యాపార వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి మేము వాట్సాప్‌ను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నాము. వాట్సాప్ స్టేటస్‌లోని ప్రకటనలు మా ఉత్పత్తులు, సేవల ఆవిష్కరణను విస్తృతంగా పరిచయం చేయడంలోనే కాకుండా అమ్మకాల వృద్ధికి కూడా మరింత సహాయపడతాయి.
 
స్టేటస్ ఆఫరింగ్‌లో వాట్సాప్ తీసుకొచ్చిన కొత్త ప్రకటనలు ఎయిర్ ఇండియా యొక్క డిజిటల్-ఫస్ట్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ దృక్పథానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం దృశ్యమానత కోసం మాత్రమే కాకుండా, నిజ-సమయ కనెక్షన్లను ప్రోత్సహించడం, సహజమైన, సాంకేతిక-ఆధారిత టచ్‌పాయింట్ల ద్వారా కస్టమర్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం వంటివి ఉన్నాయి. తక్షణ కస్టమర్ ఎంగేజ్‌మెంట్, బుకింగ్, మద్దతు కోసం సజావు మార్గాలను సృష్టించే సామర్థ్యం ఇందులో ఉంది. ఇది వినియోగదారుల రోజువారీ పరస్పర చర్యల్లోనే మరింత అనుకూలమైన ప్రయాణ అనుభవాలను అందించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది అని మిస్టర్. సునీల్ సురేష్, చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్, ఎయిర్ ఇండియా లిమిటెడ్ తెలిపారు.
 
చిన్న వ్యాపారాల కోసం ఒకేసారి వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్, వాట్సాప్ బిజినెస్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఉపయోగించే అవకాశం
చిన్న వ్యాపారాలు ఇప్పుడు తమ ఫోన్ నంబర్ మార్చకుండా ఒకేసారి వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్, వాట్సాప్ బిజినెస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. మార్కెటింగ్ ప్రచారాలు కారణంగా వాట్సాప్‌లో కస్టమర్ సందేశాలు పెరుగుతాయని ఒక వ్యాపారం భావిస్తే లేదా ఆటోమేషన్‌ను ప్రారంభించాలని అనుకుంటే వారు వాట్సాప్ బిజినెస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. అదే సమయంలో, గ్రూప్ చాట్లు, కాల్స్ మరియు స్టేటస్ అప్‌డేట్స్ వంటి రోజువారీ పరస్పర చర్యల కోసం వారు వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్‌ను కొనసాగించవచ్చు. ఇది వేగంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాపారాలకు గణనీయమైన వశ్యత మరియు స్కేలబిలిటీని అందిస్తుంది.
 
ప్రజలకు పౌర సేవలు సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా చేయడం
భారతదేశంలో ప్రజలు, వ్యాపారాల పరస్పర చర్యల్లో మెసేజింగ్ కీలక భాగంగా మారింది. భారతదేశంలోని 91% ఆన్లైన్ పెద్దలు వారానికొకసారి (కంటార్ 2025) వ్యాపారాలతో చాట్ చేస్తున్నారు. వాట్సాప్ అందించే సౌలభ్యం, సరళత దీన్ని ప్రజలు, వ్యాపారాలు మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సంస్థలు, ఏజెన్సీలకు కూడా ఇష్టమైన ఎంపికగా నిలబెట్టాయి.
 
మిస్టర్ అరుణ్ శ్రీనివాస్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, కంట్రీ హెడ్, మెటా ఇండియా ఇలా అన్నారు, ప్రతిరోజూ, అన్ని పరిమాణాల వ్యాపారాలు వేగవంతమైన, మరింత ప్రభావవంతమైన కస్టమర్ అనుభవాలను అందించడానికి వాట్సాప్‌ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాయి. తాజా సాధనాలు, లక్షణాల ద్వారా, వ్యాపారాలు బలమైన రాబడిని సాధిస్తాయని, వినియోగదారులతో లోతైన, వ్యక్తిగతమైన సంబంధాలను నిర్మిస్తారని, విజయవంతంగా తమ వ్యాపారాన్ని స్కేల్ చేయగలరని మేము నమ్ముతున్నాం.
 
వాట్సాప్ భారతదేశంలో మన రోజువారీ జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది, ప్రజలు కనెక్ట్ అవ్వడానికి, షాపింగ్ చేయడానికి, నేర్చుకోవడానికి, అవసరమైన సేవలను పొందడానికి సహాయపడుతుంది. భారతదేశంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు ఇప్పటికే టిక్కెట్లు కొనడానికి, మెట్రో పాస్లను రీఛార్జ్ చేయడానికి, యుటిలిటీ బిల్లులు చెల్లించడానికి వాట్సాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రజలు తమ చేతివేళ్ల వద్దనే అవసరమైన సేవలను పొందగలిగే పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది.



