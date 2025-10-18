Amritsar: పంజాబ్లో గరీబ్రథ్ రైలులో అగ్ని ప్రమాదం.. మహిళకు తీవ్రగాయాలు (video)
పంజాబ్లోని సిర్హింద్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో అమృత్సర్-సహర్సా గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్లో శనివారం ఉదయం ఒక కోచ్ మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఈ ఘటన ప్రయాణీకులను భయాందోళనలకు గురిచేసింది. 19వ నంబర్ ఏసీ కోచ్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా సంభవించిన ఈ మంటల కారణంగా కోచ్ పూర్తిగా కాలిపోయేలా చేసింది. పక్కనే ఉన్న కోచ్ను పాక్షికంగా దెబ్బతీశాయి. ఈ ఘటనలో ఓ మహిళకు తీవ్రగాయాలైనాయి.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో రైలు సిర్హింద్ స్టేషన్ దాటగానే ఈ సంఘటన జరిగింది. 19వ నంబర్ కోచ్లో ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు పొగను గమనించి రైలును ఆపడానికి వెంటనే గొలుసును లాగాడు. మంటలు వ్యాపించడంతో, ప్రయాణీకులు సామాను, వ్యక్తిగత వస్తువులను వదిలి బయటకు రావడానికి తొందరపడ్డారు.
పిల్లలతో ఉన్న కుటుంబాలు సహా అనేక మంది భయంతో రైలు నుండి దూకి స్వల్ప గాయాల పాలయ్యారు. రైల్వే, అగ్నిమాపక దళం, పోలీసు బృందాలు అప్రమత్తమైన వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. గంటలోపు మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. కోచ్ నంబర్ 19 పూర్తిగా దగ్ధమైంది. కోచ్ నంబర్ 18 పాక్షికంగా దెబ్బతిందనిని రైల్వే అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
లూధియానాకు చెందిన 18వ కోచ్లో ప్రయాణిస్తున్న ముఖేష్ గౌతమ్ అనే ప్రయాణీకుడు ఆ భయానక క్షణాలను ఇలా వివరించాడు: రైలు సిర్హింద్ దాటిన వెంటనే, పక్కనే ఉన్న కోచ్లోని వ్యక్తులు మా వైపు పరిగెత్తడం ప్రారంభించారు, లోపల పొగ ఉందని అరుస్తున్నారు. ఎవరో గొలుసు లాగారు, రైలు ఆగిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ, అందరూ సకాలంలో తప్పించుకోగలిగారు.
రైల్వే సిబ్బంది, రెస్క్యూ బృందాలు మరింత నష్టం జరగకుండా రైలులోని మిగిలిన భాగం నుండి కాలిపోయిన కోచ్ను వేరు చేశారు. పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాత, రైలును అంబాలాకు పంపారు. అక్కడ ప్రత్యామ్నాయ కోచ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.