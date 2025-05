రోహిత్ అనే శిక్షణ పొందిన పాముల రక్షకుడు ప్రశాంతంగా పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కొంటాడో చూపించే వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోలో, రోహిత్ హుక్ ఎండెడ్ కర్రతో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బాత్రూంలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. బకెట్ వెనుక చుట్టుకుని ఉన్న నాగుపాముని అతను గమనించి, బకెట్‌ను మెల్లగా దూరంగా కదిలిస్తాడు. ఆపై ఆ నాగుపామును సురక్షితంగా పట్టుకెళ్లి అడవిలోకి వదిలేశాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

It’s peak summer — snakes often seek cool, shaded corners in homes or compounds. If you spot one, don’t panic. Stay calm, don’t touch.



Call Rohit, a trained wildlife rescuer at 9964917651 or BBMP helpline 1533. Here's one such recent rescue — a 6ft cobra found in a home, safely rescued.